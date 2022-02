Biden: USA nakładają sankcje na Rosję. Jesteśmy gotowi, aby pójść jeszcze dalej

- Wczoraj Putin wydał rozkaz, aby wojska rosyjskie weszły do tego regionu - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej Joe Biden. - Kto dał Putinowi prawo do deklarowania powstania nowych państw, które leżą na terytorium jego sąsiada? USA będą dalej zapewniać wsparcie obronne dla Ukrainy - zapewnił.

Biden o działaniach Rosji: To jest początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Prezydent USA mówił, że z jego punktu widzenia Rosja "chce przejąć to terytorium siłą i wydaje się, że chce iść o wiele dalej" - To jest początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę - ogłosił.

W swoim wystąpieniu powiadomił, że Stany Zjednoczone nakładają sankcje w związku z sytuacją w Ukrainie. - Nakładamy sankcje w odpowiedzi na działania Rosji, które znacznie przekraczają te kroki, które zostały podjęte przez naszych partnerów w 2014 roku - mówił.

- Proponujemy cztery bloki sankcji dotyczące instytucji finansowych Rosji - wyjaśnił. - Nord Stream II nie zostanie w tym momencie ukończony. Nakładamy sankcje, które całkowicie blokują dwa rosyjskie banki. Ograniczenia dotkną czołowych rosyjskich działaczy i ich rodziny - powiedział prezydent USA

Joe Biden dodał: "Jeśli Rosja pójdzie dalej z tą inwazją, to jesteśmy gotowi, aby też pójść dalej z naszymi sankcjami". - Nie mamy zamiaru walczyć z Rosją. Cały czas uważamy, że Rosja jest przygotowana, by przeprowadzić masowy atak na Ukrainę - dodał. Wyraził również nadzieję, że "dyplomacja wciąż jest możliwą drogą".

Rosja wchodzi do Donbasu

Władimir Putin nakazał rozmieszczenie rosyjskich "sił pokojowych" w Donbasie, podpisując w poniedziałek wieczorem dokumenty o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik" Donieckiej i Ługańskiej.

Obie izby parlamentu Rosji ratyfikowały we wtorek dekret w sprawie uznania "republik". Rada Federacji udzieliła również zgody Władimirowi Putinowi na użycie armii poza granicami Rosji.