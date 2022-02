Kraje UE jednogłośnie zgodziły się na pakiet sankcji wobec Rosji

Jest zgoda unijnych krajów na sankcje za uznanie przez Moskwę dwóch samozwańczych republik w Donbasie na Ukrainie - donieckiej i ługańskiej i wprowadzenie tam rosyjskich wojsk. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na nadzwyczajnym spotkaniu w Paryżu.

Kraje unijne osiągnęły jednogłośne porozumienie ws. sankcji wobec Rosji, choć pierwotnie z sankcjami nie zgadzały się Węgry. Chodzi o ograniczenie Rosji dostępu do rynków i usług kapitałowych oraz finansowych w Unii Europejskiej, a także objęcie sankcjami rosyjskich banków, które finansują operacje wojskowe.

Ponad 350 osób zostanie też wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Zablokowany ma być również handel samozwańczych republik z Unią Europejską.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaznaczył, że nie są to najdalej idące sankcję, Unia zostawia sobie jeszcze "amunicję", w razie gdyby Rosja posunęła się dalej.

Teraz formalnie restrykcje muszą jeszcze zatwierdzić unijni ambasadorowie w Brukseli, co ma nastąpić bardzo szybko. Szefowie dyplomacji poparli propozycję przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. UE nałoży sankcje w koordynacji z partnerami: USA, Wielką Brytanią i Kanadą. Londyn już kilka godzin wcześniej podał, że nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów.

Szef NATO: Rosja przeszła od skrytej destabilizacji Ukrainy do jawnych działań militarnych

- Rosja przeszła od skrytej destabilizacji Ukrainy do jawnych działań militarnych - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg po nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji NATO-Ukraina, które odbyło się krótko przed ogłoszeniem sankcji unijnych.

Podkreślił, że Rosja nadal planuje przeprowadzenie ataku na Ukrainę na pełną skalę. - Widzimy dalszą koncentrację wojsk gotowych do ataku. Jesteśmy świadkami ciągłych prowokacji w Donbasie, które mają posłużyć jako pretekst do ataku, zwiększając jeszcze bardziej obecność swoich sił - powiedział szef Sojuszu, dodając, że to najbardziej niebezpieczna i krytyczna sytuacja od dekad.

Jens Stoltenberg potępił uznanie przez Moskwę niepodległości samozwańczych republik w Donbasie na Ukrainie - donieckiej i ługańskiej oraz wprowadzenie tam rosyjskich wojsk. Przypomniał, że inwazja Rosji na Ukrainę zaczęła się w 2014 roku.

- To co teraz obserwujemy to pojawienie się nowych jednostek rosyjskich na Ukrainie - dodał szef Sojuszu. Jednocześnie, jak mówił Jens Stoltenberg, nigdy nie jest za późno, by zrezygnować z działań militarnych i wybrać ścieżkę dialogu. - Wzywamy Rosję, by się wycofała - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.