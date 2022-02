Władimir Putin chce zgody na wykorzystanie wojska poza granicami Rosji. "To jest początek inwazji"

Obie izby parlamentu Rosji ratyfikowały wcześniej dekret o niepodległości i suwerenności separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Duma i Rada Federacji potwierdziły także ważność umów zawartych z separatystami o przyjaźni i wzajemnej pomocy.

USA podejmie decyzje wobec Rosji w sprawie Ukrainy. "Odpowiedź będzie błyskawiczna i dotkliwa"

- Prezydent Biden stawiał sprawę jasno, że jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę to wraz z Niemcami dopilnujemy by Nord Stream 2 nie ruszył do przodu - oświadczyła Jen Psaki dodając, że decyzja Berlina o zawieszeniu certyfikacji gazociągu została podjęta w konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi.

- Będziemy dziś ogłaszać własne decyzje - dodała rzeczniczka Białego Domu. Tymczasem Biały Dom zaostrza ocenę decyzji Kremla o uznaniu separatystycznych regionów Ukrainy i skierowaniu tam rosyjskich oddziałów. Z kolei zastępca doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnattan Finer określił działania Rosji mianem inwazji.

- To jest początek inwazji, najnowszej rosyjskiej inwazji i to jest początek naszej odpowiedzi, która będzie błyskawiczna i dotkliwa - powiedział Finer. Jak informują nieoficjalnie przedstawiciele Białego Domu, ogłoszenie amerykańskich sankcji nastąpi w najbliższych godzinach.

NATO ostrzega Rosję przed inwazją. "Zrobimy wszystko, co będzie konieczne, aby chronić się przed agresją"

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenbeg przypomniał podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że sojusz będzie nadal wspierał Ukrainę - finansowo, gospodarczo i zbrojnie. - Ostrzegamy, że Rosja poniesie bardzo wysoki koszt za wszelkie dodatkowe działania przeciwko Ukrainie - mówił.

- Mamy ponad 100 myśliwców w wysokiej gotowości i 120 okrętów. Zrobimy wszystko, co nadal będzie konieczne, aby chronić NATO przed agresją - podkreślił Stoltenberg i wezwał, aby Rosja wycofała się ze swoich planów inwazji na Ukrainę.