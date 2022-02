Ukraina-Rosja. Sześć wybuchów w centrum Doniecka

Zobacz wideo Linie lotnicze wstrzymują loty nad Ukrainą. Co dalej?

W centrum Doniecka we wtorek 22 lutego odnotowano sześć wybuchów - podaje Wprost, powołując się na słowa Reutera. Przyczyna eksplozji nie jest znana, ale według dyplomatycznych źródeł agencji zostały wznowione ostrzały na linii kontaktowej oddzielającej tereny kontrolowane przez separatystów i przez rząd Ukrainy.

Rosja wchodzi do Donbasu

Władimir Putin nakazał rozmieszczenie rosyjskich "sił pokojowych" w Donbasie, podpisując w poniedziałek wieczorem dokumenty o uznaniu niepodległości separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej. W świetle prawa międzynarodowego można będzie to uznać za inwazję, ponieważ tym samym Rosjanie już otwarcie wkroczą na terytorium Ukrainy - pisał dziennikarz Gazety.pl Maciej Kucharczyk.

Władimir Putin poprosił Senat o zgodę na wykorzystanie armii poza granicami Rosji, co może utorować drogę do szerszego ataku. W czasie trwania wtorkowego przemówienia szefa NATO Jensa Stoltenberga Rada Federacji Rosji jednogłośnie wyraziła zgodę. Decyzja wchodzi w życie "w trybie natychmiastowym". Oznacza to wysłanie wojsk rosyjskich do dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy.

Artykuł jest aktualizowany.