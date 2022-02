Po tym, jak Władimir Putin wygłosił w poniedziałek orędzie, którego część poświęcił dywagacjom o historycznej przynależności Ukrainy do Rosji, Siergiej Ławrow zakwestionował prawo Ukrainy do suwerenności. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Rosji, rząd w Kijowie "nie reprezentuje całej ludności żyjącej na terytorium". Tym samym odniósł się do słów sekretarza generalnego ONZ.

