Wydawało się, że wszystko powoli, ale jednak zmierza we właściwym kierunku, a więc deeskalacji napięcia na wschodniej granicy Ukrainy. Przewidywana przez amerykański wywiad na zeszły tydzień inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę nie miała miejsca. W kolejnych dniach dochodziło wprawdzie do przygranicznej wymiany ognia, ale o eskalacji na pełną skalę nie było mowy. Inna sprawa, czy informacje zostały upublicznione przez Waszyngton w celach strategicznych, żeby spłoszyć Putina i odwlec moment ataku, czy wyłącznie informacyjno-ostrzegawczych.

Jakby nie było, nowy tydzień otworzyliśmy zapowiedzią rozmowy szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji, która miałaby stanowić podwaliny pod dialog przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Spotkanie Anthony'ego Blinkena i Siergieja Ławrowa wciąż zaplanowane jest na czwartek 24 lutego, jednak uznanie niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy znacząco zmienia jego kontekst. Dlaczego Putin zdecydował się na taki krok właśnie teraz, kilkadziesiąt godzin przed arcyważną rozmową z Amerykanami? Powodów jest kilka.

Zacznijmy od scenariusza bardzo optymistycznego, który zresztą już pojawił się w analizach polityków i dyplomatów, komentujących decyzję rosyjskiego prezydenta. W tym wariancie Putin wziął dla siebie tyle, ile mógł, czyli - wobec obaw sprzed jeszcze kilku tygodni - relatywnie niewiele. Zobaczywszy, że ani Ukraina nie jest tak słaba i zastraszona, jak myślał, ani Zachód nie ma zamiaru oddawać Ukrainy w ręce rosyjskiego niedźwiedzia, Putin zaczął szukać sposobu na, przynajmniej tymczasowe, wyjście z twarzą z obecnej sytuacji.

Takim krokiem jest właśnie uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Podpisując w tej sprawie dekret, Putin stwierdził, że taki ruch uznaje za konieczny. Już następnego dnia w obu republikach pojawiły się kolumny rosyjskich czołgów. Wszystko to wygląda bardzo groźnie i w zależności od rozwoju wypadków może faktycznie okazać się groźne, ale warto spojrzeć na to chłodnym okiem.

Od lat nie było żadną tajemnicą, że separatystyczne republiki są powiązane na wszelkie możliwe sposoby - od militariów, przez politykę, na gospodarce kończąc - z Kremlem i stanowią dla Rosji pretekst do kontynuowania destabilizacji Ukrainy. Uznając niepodległość dwóch republik Putin zrzuca maskę i zaczyna grać z Ukrainą i Zachodem w otwarte karty. Chociaż wygląda to groźnie, jest tak naprawdę przyznaniem się do bezsilności i zabezpieczeniem sobie drogi odwrotu. Jeśli Kreml wynegocjuje ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską trwalsze zawieszenie broni, a może nawet rozejm, Putin będzie mógł powiedzieć na krajowym podwórku, że nie wraca z pustymi rękami.

Na razie jednak do rozejmu czy zwłaszcza pokoju droga daleka. Przed nami wymiana ciosów w postaci sankcji gospodarczych i trudne negocjacje między Kremlem i Zachodem. Tutaj dochodzimy do drugiego powodu, dla którego Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Wejście rosyjskich wojsk na teren obu republik to mocna karta przetargowa w rękach Kremla w rozmowach z Zachodem, które nie będą należeć ani do łatwych, ani do przyjemnych. Teraz Putin ma argument w postaci eskalowania/deeskalowania napięcia i może użyć go, żeby wymóc pewne ustępstwa czy to kwestii sankcji, które spotkają Rosję za agresję na Ukrainę, czy geopolitycznych ruchów NATO w regionie.

Podjęcie przez Putina agresywnego strategicznego ruchu na ledwie kilkadziesiąt godzin przed rozmową Blinken - Ławrow nie jest dziełem przypadku. To ulubiona metoda prowadzenia polityki zagranicznej (i, jak widać, także polityki ekspansji terytorialnej) przez Putina, a więc stawianie Zachodu przed faktami dokonanymi oraz testowanie w ten sposób jego determinacji oraz siły w danej sprawie. Nie jest tajemnicą, że społeczność międzynarodowa jest przede wszystkim nastawiona na konstruktywny dialog, unika agresywnych, raptownych posunięć. Putin wręcz przeciwnie, zawsze sprawdza, jak daleko może się posunąć, zanim natrafi na poważniejszy opór.

Niezwykle znamienne są tu słowa dr. Adam Eberhardta, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, który w piątą rocznicę aneksji Krymu mówił w wywiadzie dla Gazeta.pl, że "konfrontacja Rosji z Zachodem to wojna na wyczerpanie". W te wojnie Putin liczy na zmęczenie Ukraińców stanem ciągłego napięcia i niepewności, a w przypadku Zachodu czeka, aż ten o Kijowie zapomni i zajmie się swoimi bieżącymi sprawami.

Co gorsze, to nie jest tak, że Kijów mógłby jednostronne wcielić porozumienia mińskie i w ten sposób zakończyć konflikt. Rosyjski scenariusz nie zakłada kompromisu. Im więcej ustępstw uzyska Putin, tym więcej później zażąda, a każdy gest potraktuje jako przejaw słabości. To jest niekończące się przeciąganie liny

- tłumaczył w marcu 2019 roku dr Eberhardt.

I tak dochodzimy do czwartego, najczarniejszego scenariusza. Scenariusza dalszej ekspansji Kremla, kontynuowania inwazji na Ukrainę, a być może nawet - w tej lub innej formie - wojny czy to z samą Ukrainą, czy nawet z Zachodem. W tym kontekście kluczowe jest to, co wielokrotnie podkreślali przywódcy separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku - że roszczą sobie prawa do terytorium całego obwodu donieckiego i ługańskiego. Po sytuacji z Krymem w 2014 roku nietrudno sobie wyobrazić, że Putin wykorzystuje ich terytorialne pretensje, żeby odebrać Ukrainie znacznie większą część jej terytorium, niż miało to miejsce dotychczas.

Wskazywać na to mogą chociażby słowa rosyjskiego prezydenta z jego ostatniego wystąpienia. "Współczesną Ukrainę" nazwał w nim sztucznym tworem, za powstanie którego winą obarczył Włodzimierza Lenina, określając go "autorem i architektem" Ukrainy.

Po drugiej wojnie światowej Stalin dołączył do Ukrainy ziemie należące do Polski, Rumunii i Węgier. Potem w 1954 roku Chruszczow z jakiegoś powodu zabrał Rosji Krym i podarował Ukrainie. Tak powstała ukraińska republika radziecka

- tłumaczył swoim rodakom Putin. Po chwili dodał, że obecnie Ukraina jest dla Rosji poważnym zagrożeniem, jako że może wejść w posiadanie broni atomowej. Skąd miałaby ją wziąć, jak i dlaczego wykorzystać - o tym już słowem nie wspomniał.

Czarno na białym widać więc, że wejście do separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy to ze strony Putina podbicie stawki, zabezpieczenie interesów Kremla i jednoczesne pozostawienie otwartych tylu drzwi, ile tylko można. Jednocześnie to próba rozegrania Zachodu metodą faktów dokonanych, co miałoby przynieść Kremlowi uprzywilejowaną pozycję negocjacyjną. Dla społeczności demokratycznego Zachodu to natomiast jasny znak, że nie można zrobić kroku w tył. Putin to dyktator, któremu jeśli dasz palec, to za chwilę odgryzie ci całą rękę. Po dotkliwości i skali nałożonych na Rosję sankcji ekonomicznych, nieustępliwości w negocjacjach nad przyszłością Ukrainy i konkretnych działaniach strategicznych w najbliższych dniach poznamy, czy Zachód tę prawdę wreszcie zrozumiał i odrobił swoją lekcję.