Ukraińskie Centrum Strategii Obronnych przeanalizowało, czy rosyjska armia znajdująca się przy granicy będzie w stanie podbić Ukrainę. Eksperci wskazali, że najbardziej realnym scenariuszem jest to, że rosyjska armia zdoła zająć wschodnią część kraju - aż do wybrzeża Morza Azowskiego, wraz z zajęciem "przestrzeni morskiej" Ukrainy.

- Ryzyko inwazji wojskowej się zwiększyło. Uważamy, że kolejnym krokiem będzie wejście wojsk rosyjskich na wniosek "niezależnych republik Doniecka i Ługańska". Wtedy sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, bo w fałszywej rosyjskiej logice ich obecność tam jest absolutnie legalna. Jeśli pojawią się jakiekolwiek prowokacje lub Rosja sama je przygotuje, jeśli dojdzie do śmierci żołnierzy rosyjskich, to da to Rosji podstawy do rozpoczęcia otwartej wojny - powiedziała we wtorek (22 lutego) zastępczyni Ukraińskiego Centrum Strategii Obronnych Alina Frolova.

W poniedziałek wieczorem CSO opublikowało natomiast raport o sytuacji na granicy. W ocenie analityków 150 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy znajdują się przy granicy z Ukrainą, to za mało, by z powodzeniem przeprowadzić atak na pełną skalę, który miałby doprowadzić do zdobycia Kijowa. "Według naszych danych ukraińskie siły bezpieczeństwa i obrony są w pełnej gotowości do kontrataków" - czytamy.

"Jednym ze scenariuszy jest wkroczenie wojsk rosyjskich na zajęte przez separatystów obszary wschodniej Ukrainy, postawienie ultimatum ukraińskim władzom, a w przypadku braku jego spełnienia, selektywne ataki na ukraińskie bazy czy punkty kontrolne" - napisano dalej w raporcie.

Ukraina. Duże prawdopodobieństwo całkowitej okupacji obszaru morskiego Ukrainy

Analitycy dodają, że istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitej okupacji obszaru morskiego Ukrainy. Wszystko przez to, że Rosja już wcześniej zajęła Krym, który będzie dobrym punktem ataku od morza. Do 20 lutego ponad 10 rosyjskich statków wpłynęło do Morza Azowskiego. Ponadto na obszarze tym zamknięto przestrzeń powietrzną, co pogarsza bezpieczeństwo wschodniej Ukrainy.

"W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano ponad 300 ostrzałów wzdłuż linii granicznej. Ranni zostali nie tylko żołnierze, ale też cywilni obywatele Ukrainy. Zniszczeniu uległa także infrastruktura. Wszystko to w ramach 'operacji pokojowej', mającej zmusić władze w Kijowie do 'ustępstw' wobec Kremla" - czytamy w raporcie. Wśród "ustępstw" eksperci wymienili:

zmianę władz Ukrainy,

wprowadzenie oczekiwanych przez Rosję zmian w ukraińskiej konstytucji,

podjęcie negocjacji z liderami nieuznawanych republik,

zrezygnowanie z aspiracji wstąpienia do NATO.

Zdaniem analityków Ukraina może być atakowana również w cyberprzestrzeni. Eksperci ocenili, że Rosja będzie także kontynuowała działania dezinformacyjne.