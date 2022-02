Rosjanie wchodzą do Donbasu. Pytanie, gdzie się w końcu zatrzymają

Władimir Putin nakazał rozmieszczenie rosyjskich "sił pokojowych" w Donbasie, podpisując w poniedziałek wieczorem dokumenty o uznaniu niepodległości separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej. W świetle prawa międzynarodowego można będzie to uznać za inwazję, ponieważ tym samym Rosjanie już otwarcie wkroczą na terytorium Ukrainy.

Nie ma pewności, kiedy i w jakiej skali owi mirotwórcy, jak swoich żołnierzy pokojowych nazywają Rosjanie, mają do Donbasu wkroczyć. W nocy z poniedziałku na wtorek pojawiły się nagrania i relacje mające ich już pokazywać, w postaci konwoju ciężarówek i autobusów. Ukraińskie media przekazywały też relacje mieszkańców okupowanych terytoriów, którzy mieli widzieć duże kolumny ciężkiego sprzętu.

Gdzie Rosja narysuje linię na mapie

Nie należy przy tym zapominać, że rosyjskie wojsko jest obecne w Donbasie od 2014 roku. Skalę tej obecności szacuje się na około trzech tysięcy ludzi, głównie oficerów, specjalistów i żołnierzy wojsk specjalnych, którzy stanowią kręgosłup separatystycznych milicji liczących łącznie około 30 tysięcy ludzi. Teraz nieokreślone siły mają się tam zjawić dodatkowo. Do tego nie jest wykluczone otwarte zbudowanie rosyjskich baz na terenie obu pseudorepublik.

Kluczowe pytanie jest takie, jakich granic mają pilnować mirotwórcy. Sami separatyści już od lat twierdzą, że należą im się całe obwody doniecki i ługański. Faktycznie kontrolują jednak około 1/3 tych terenów, resztę Ukraińcy. W dokumentach podpisanych w poniedziałek wieczorem przez Putina nie jest to sprecyzowane. On sam tematu też nie poruszył. Po ratyfikacji traktatów podpisanych przez Putina przez Dumę, wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko stwierdził, że "Rosja uznaje republiki Doniecką i Ługańską w granicach, w których ich władze sprawują swoją władzę". Czyli na obecnie kontrolowanym przez nie terytorium. Niemal jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że "Rosja uznaje separatystyczne republiki w granicach, w których się proklamowały". Czyli całych obwodów. Podczas późniejszej konferencji telefonicznej z zagranicznymi dziennikarzami unikał jak mógł zadeklarowania, co właściwie Moskwa ma na myśli.

Wygląda na to, że sami Rosjanie jeszcze się nie zdecydowali jak dalej postępować. Być może zostawiają sobie teraz pole do manewru i kolejne narzędzie do wywieranie presji. Nie można być więc pewnym, czy tak zwane siły pokojowe ograniczą się do terytoriów obecnie kontrolowanych przez separatystów, czy też może Moskwa uzna, że Ukraińcy muszą się wycofać z całych obwodów donieckiego i ługańskiego, albo inaczej ich do tego zmuszą mirotwórcy. Byłby to kolejny etap rosyjskiego rozbioru Ukrainy.

Niebezpieczna granica

Nawet jeśli Rosjanie na razie zostaną w aktualnych granicach separatystycznych republik, to sama ich obecność jest źródłem poważnego zagrożenia dla Ukrainy. Można się spodziewać, że rosyjskie tak zwane siły pokojowe pojawią się na linii zawieszenia broni, czyli w bezpośredniej styczności z wojskiem ukraińskim. W rejonie regularnie dochodzi do wymian ognia i giną ludzie po obu stronach. Każdy taki incydent z udziałem rosyjskich żołnierzy może zostać wykorzystany jako podstawa do zdecydowanej odpowiedzi.

Ukraińskie wojsko już od miesięcy ma rozkaz za wszelką cenę unikać starć na linii zawieszenia broni. Właśnie w celu niedania pretekstu do rozpoczęcia wojny na pełną skalę. Pomimo tego separatyści regularnie oskarżają Ukraińców o dokonywanie ostrzałów, przerzucanie dywersantów i próby zamachów terrorystycznych. Sami Rosjanie twierdzą, że dwa ukraińskie transportery opancerzone przekroczyły granicę Rosji i zostały zniszczone. Z dużą dozą prawdopodobieństwa są to jednak kiepskiej jakości prowokacje, kreowane na potrzeby odbiorcy wewnętrznego w Rosji i tych osób na świecie, które i tak są już zadeklarowane jako prorosyjskie.

Jednocześnie nie uległ zmianie fakt, że Rosjanie zgromadzili w pobliżu Ukrainy około 190 tysięcy żołnierzy. Są oni w pełni gotowi do inwazji na dużą skalę. W połowie lutego wyszli ze swoich tymczasowych obozowisk, gdzie gromadzili się od miesięcy i przenieśli do tymczasowych rejonów koncentracji tuż przy granicy, z których mogą wyprowadzić uderzenie.

Finał, czy przygrywka?

Nie brakuje głosów, że ten cały zgromadzony potencjał nie może tak po prostu rozjechać się do garnizonów, nie wobec tak wysoko podniesionej poprzeczki żądań wobec Ukrainy i NATO. Że musi dojść do inwazji, ponieważ inaczej Rosja z całego kryzysu wyjdzie na gorszej pozycji niż gdyby go nie wywoływała. Pisze tak między innymi Michael Kofman, specjalista ds. rosyjskich sił zbrojnych z amerykańskiego think tanku CNA.

Uznając niepodległość republik separatystycznych, sama ostatecznie pogrzebała porozumienie Mińsk 2, które było jedyną realną drogą wywierania presji politycznej na Ukrainę. Jednocześnie Zachód mocno się zjednoczył pod rosyjską presją, NATO stało się silniejsze, takie kraje jak Szwecja i Finlandia jeszcze przychylniej patrzą na przystąpienie do Sojuszu. Podobnie Ukraińcy, których trudniej byłoby bardziej negatywnie nastawić do Rosji, niż za sprawą ostatnich wystąpień Putina, odmawiającego im prawa do samostanowienia i nazywającego ich państwo pomyłką.

Wszystko to dla w sumie jedynie formalnego przypieczętowania rzeczywistości istniejącej od 2015 roku? Bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że separatystyczne republiki Doniecka i Ługańska były pod ścisłą kontrolą Kremla i nie miały szans na przetrwanie bez oparcia o rosyjskie wojsko.

Wytłumaczenia mogą być dwa. Jedno, zgodnie z tym co pisze między innymi Kofman, czyli że oglądamy tylko kolejny etap rozwoju sytuacji prowadzący do wojny. Drugie, że po prostu Putin przelicytował, zjednoczony Zachód twardo powiedział "sprawdzam" i teraz Kreml wykonuje operację wycofania się z własnego kryzysu z minimalnym zachowaniem twarzy. Problem w tym, że po wystąpieniu rosyjskiego prezydenta nie można mieć nadziei, iż tak po prostu Ukrainie odpuści. Jego nieskrywana wrogość wobec tego państwa nie może zostawiać złudzeń.