Korespondent o groźbie eskalacji w Donbasie: Wiemy, jak wyglądają rosyjskie "misje pokojowe"

Po teatralnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Władimir Putin uznał w poniedziałek niepodległość kontrolowanych przez Rosję separatystycznych "republik" w ukraińskim Donbasie. Niedługo po tym rosyjski prezydent zdecydował o wysłaniu na obszar tzw Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (DRL/ŁRL) misji wojskowej w celu "podtrzymania pokoju".

- To usankcjonowanie tego stanu, który miał miejsce. Ale jest też oczywiście zrozumienie, że tworzy to dodatkowe niebezpieczeństwa - mówi o ocenie tej decyzji w Ukrainie Piotr Andrusieczko, reporter Outriders, autor książki "Wyspa Krym". - Dla większości Ukraińców ostatnie decyzje Rosji nie oznaczają nic nowego. Potwierdzają to, co Kijów mówił od samego początku. Moskwa twierdziła, że to "wewnętrzny konfliktu" ukraiński, że Rosja nie bierze w nim udziału, nie ma tam jej wojsk. W rzeczywistości było wiele dowodów na to, że rosyjscy żołnierze i sprzęt brali udział w walkach na Donbasie od 2014 roku - tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl.

- W ostatnich miesiącach ukraińskie władze mówiły, że nie ma ryzyka wielkiej wojny. Ale przedstawiciele armii i eksperci wskazywali, że miejscem potencjalnie najbardziej zagrożonym - gdzie może dojść do nowej eskalacji - jest Donbas. I to widzimy od ubiegłego tygodnia. Pod znakiem zapytania stoi to, co będzie dalej i trudno odpowiedzieć na to pytanie.

"Realna jest groźba eskalacji na samym Donbasie"

Po długim budowaniu napięcia - i zgromadzeniu około 190 tys. żołnierzy wokół granic Ukrainy - Rosja zdecydowała o uznaniu niepodległości DRL/ŁRL. W tej chwili nie jest jasne, w jakich granicach uznawane będą "republiki" w Donbasie. Tereny kontrolowanych przez Rosję rebeliantów to obecnie mniejsza część obwodów donieckiego i ługańskiego.

Jeśli Kreml przyjmie, że ich granice wykraczają poza obecną linię rozgraniczenia, to - uważa korespondent - mogą zacząć się działania zaczepne w celu przesunięcia frontu do tych "granic".

- Już w nocy pojawił się nagrania pokazujące ruch wojsk w tzw. republikach. Czy dojdzie do dalszej eskalacji? To pytanie do najwyższych władz Rosji - mówi Andrusieczko.

Reporter zakłada, że realna jest groźba dalszej eskalacji na samym Donbasie, szczególnie przy wprowadzeniu tam nowych wojsk. - Dobrze wiemy, jak wyglądają rosyjskie "misje pokojowe". Rosja ma opanowane scenariusze "przymuszania do pokoju" i to oznacza intensyfikację działań wojennych - mówi.

Podkreśla jednocześnie, że "wiele zależy od samej reakcji Zachodu, od tego, na ile będzie zdecydowana". - Myślę, że tylko to może chociaż częściowo ograniczyć czy odroczyć czarny scenariusz tego, co Rosja może jeszcze zrobić - mówi. I dodaje - Trudno dziś cokolwiek przewidywać, ale można spodziewać się dalszej eskalacji.

Oczekiwania w Kijowie? Sankcje i broń

We wtorek zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o sankcjach wobec Rosji i wstrzymaniu rurociągu Nord Stream 2. To co najmniej częściowo zgodne z tym, co - jak ocenia Andrusieczko - jest głównym oczekiwaniem Ukraińców. A chodzi o twardą, jednoznaczną odpowiedź Zachodu na działania rosyjskie. - Z punktu widzenia Ukrainy decyzja Rosji jest zamachem na suwerenność i integralność terytorialną kraju. A więc konsekwencje powinny być bardzo duże. To także kwestia solidarności - stwierdza.

- Jest tutaj także od początku pełne rozumienie, że nikt za Ukraińców nie będzie walczyć. Ale potrzebna jest dalsza pomoc wojskowa, dostawy sprzętu, broni, amunicji, aby wzmocnić armię przed możliwym atakiem - dodaje.

Pomimo eskalacji, władze Ukrainy dalej uspokajają obywateli. W nocnym orędziu prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraińcy "nie boją się nikogo i niczego", a ukraińska armia to już nie ta sama, co w 2014 roku - sugerując, że jest lepiej przygotowana na ewentualną inwazję. Przestrzegał też przed paniką i dodał, że nie ma powodu do "bezsennej nocy".

- Rozumiem władze ukraińskie w tym, że nie chcą wybuchu paniki. Trzeba zrozumieć, że chodzi też o kondycję gospodarczą państwa - każdy dzień obecnej sytuacji przynosi ogromne straty. Panika nie byłaby nikomu na rękę. Nie ma ani w Kijowie, ani w Donbasie poczucia, że zacznie się wielka wojna. Większość ma poczucie, że do tego nie dojdzie.

- komentuje Andrusieczko i dodaje: - Ale są też głosy ekspertów, który mówią, że wojna zaczęła się w 2014 roku i to tylko kwestia czasu, kiedy Rosja zechce uderzyć. Jest tutaj poczucie, że Kremlowi chodzi o całą Ukrainę, nie tylko o Donbas

Co najmniej część obywateli postępuje zgodnie z tym, co mówi Zełenski. Wieczesław Twierdochleb, dziennikarz z Mariupola - miasta 20 km od linii frontu, gdzie na początku wojny toczyły się ciężkie walki - powiedział nam we wtorek rano, że "nie dzieje się tu nic nadzwyczajnego". - Atmosfera jest spokojna. Nie ma żadnej paniki, nic takiego. Od 2014 roku Mariupol jest przyzwyczajony do tej agresji - powiedział. Według jego relacji mieszkańcy mówią, że to, co zrobiła Rosja, to "wielka polityka", a do nowej inwazji nie dojdzie. - Nikt nie chce tej wojny - podkreślił. Dodał, że na wtorek wieczorem planowana jest manifestacja, by pokazać, że Mariupol należy do Ukrainy.

"Nowa odsłona wojny, która trwa od 2014 roku"

Choć na razie nie ma mowy o inwazji, to Andrusieczko podkreśla, że od ostatniego tygodnia sytuacja na linii rozgraniczenia "zmieniła się radykalnie". - W wielu miejscach na tej ponad 420-kilometrowej linii na Donbasie rozpoczęły się ostrzały artyleryjskie. Od końca lipca 2020 roku takie ostrzały były rzadkością. Jeśli do nich dochodziło, to były pojedyncze incydenty - mówi.

- Teraz ostrzały maja charakter zmasowany. Na jednej z pozycji ukraińskich, gdzie byłem w sobotę, żołnierze mówili, że nie pamiętają takich ostrzałów - relacjonuje i dodaje: - Sam przekonałem się o tym, że dochodzi do nich często, bo z grupą dziennikarzy trafiliśmy pod ostrzał. W ciągu kwadransa w naszym kierunku wystrzelono około 15 pocisków

- To ostrzały z ciężkiej broni: moździerzy, artylerii kalibru 122 i 155 mm. Trafiane są nie tylko ukraińskie pozycje wojskowe, ale też obiekty cywilne. W Stanicy Ługańskiej pociski uderzyły w przedszkole, w którym były wtedy dzieci. W innej miejscowości trafiono podwórze liceum, także w godzinach nauki. To pokazuje, że doszło do diametralnej zmiany w porównaniu do poprzednich tygodni i miesięcy. To nowa odsłona tej wojny, która trwa od 2014 roku

- ocenia reporter.