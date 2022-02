Rosja. Duma zdecydowała ws. dekretu Putina. W Doniecku i Ługańsku będą mogły powstać rosyjskie bazy

We wtorek 22 lutego w Moskwie zebrali się deputowani Dumy Państwowej. O godzinie 10:00 czasu polskiego rozpoczęło się posiedzenie niższej izby parlamentu Rosji. Głównym powodem spotkania było rozpatrzenie wniosku o ratyfikację dekretu Władimira Putina w sprawie uznania niepodległości separatystycznych regionów: ługańskiego i donieckiego na Ukrainie.

Jak zauważa agencja Interfax, Duma uznała republiki separatystyczne "w granicach, w jakich ich władze sprawują kontrolę i jurysdykcję". Z tego może wynikać, że Rosja na razie nie rości sobie praw do całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Przewodniczący Komisji Dumy Leonid Kałasznikow zauważył, że Doniecka i Ługańska Republika Ludowa "zajmują mniej terytorium, niż zostało to określone we wcześniejszym referendum w sprawie samostanowienia". Dodał jednak, że separatystyczne republiki "uważają, że ich państwowość rozciąga się na całe terytorium".

Rosja. Duma Państwowa zagłosowała za ratyfikacją dekretu Władimira Putina

Przed godziną 12 czasu polskiego rosyjska Duma poinformowała o ratyfikowaniu dekretu Władimira Putina o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy. Izba niższa parlamentu Rosji ratyfikowała także umowy o przyjaźni i wzajemnej pomocy z separatystami. Porozumienia przewidują m.in. utworzenie rosyjskich baz wojskowych na terytorium Doniecka i Ługańska. O ratyfikację dokumentów poprosił wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko.

- Szanowni deputowani, porozumienie o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską i Doniecką Republiką Ludową oraz Ługańską Republiką Ludową przedstawiam wam do rozpatrzenia - powiedział na wstępie wiceszef rosyjskiego MSZ. Andriej Rudenko przekonywał zgromadzonych, że Donbas wymaga ochrony, "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i trudną sytuacją socjalną". Wiceminister przypomniał, że umowy podpisane z separatystami przewidują utworzenie rosyjskich baz wojskowych w Donbasie i rozmieszczenia w nich żołnierzy. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele poszczególnych komisji Dumy i frakcji politycznych.

Wcześniej wszystkie komisje Dumy Państwowej opowiedziały się za przyjęciem wniosku. Zgodnie z dokumentem, strony mają m.in. wspierać się militarnie, a umowy mają zostać zawarte na 10 lat z możliwością przedłużenia.