Putin warczał, Naryszkin się jąkał. Prezydent Rosji upokorzył szefa wywiadu. "Proszę siadać"

W poniedziałek podczas Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej doszło do nietypowej sytuacji. Prezydent Władimir Putin naciskał na szefa rosyjskiego wywiadu, by ten udzielił oczekiwanej przez polityka odpowiedzi. Gdy to nastąpiło, warknął do Naryszkina, by usiadł już na swoim miejscu.

