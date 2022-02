Świat potępia rosyjską agresję. "Czarny dzień dla Europy". "Rozpoczęła się inwazja na Ukrainę"

Zobacz wideo Czy na naszym terytorium będzie dochodziło do aktów sabotażu?

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Zaraz potem wydał rozkaz siłom zbrojnym Rosji do rozpoczęcia operacji "zagwarantowania pokoju" w Donbasie. We wtorek do Doniecka wjechały rosyjskie czołgi i sprzęt wojskowy.

"21 lutego 2022 r. oficjalnie rozpoczęła się rosyjska zbrojna inwazja na Ukrainę. Tylko zjednoczeni zatrzymamy Putina. Sankcje wobec Rosji! Już!" - napisał Kazimierz Smoliński z PiS.

"Tu nie ma dyskusji. To jest inwazja, napad, najechanie terytorium obcego państwa" - podkreśliła Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy.

- To, co zrobił wczoraj Władimir Putin wyczerpuje w każdy możliwy sposób na gruncie prawa międzynarodowego definicję inwazji na państwo, które ma prawo cieszyć się integralnością swojego terytorium. To napaść na Ukrainę. To musi spotkać się z bardzo konkretną reakcją - stwierdził Szymon Hołowni.

- Obudziliśmy się w czarnym dniu dla Europy. Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się. Brytyjski rząd rozmawia o sankcjach wobec Rosji i pomocy wojskowej dla Ukrainy - powiedział Sajid Javid, minister zdrowia Wielkiej Brytanii.

"Uznanie przez Rosję 'niepodległości' tzw. republik kontrolowanych przez własnych pełnomocników jest przewidywalnym, haniebnym czynem. Potępiamy ich w najostrzejszych słowach" - stwierdził sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Z kolei agencja Reutera poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją usuwa wcześniejsze wpisy, które zawierały frazę "siły pokojowe" w odniesieniu do wojsk rosyjskich, które wysłała Moskwa.

Euromaidan Press pisze wprost o "strefie wojny". "Rosyjscy terroryści przeprowadzili 86 ataków na pozycje ukraińskie w sektorach Doniecka, Ługańska i Mariupola, w tym ciężką artylerię i broń zakazaną przez Mińsk. 3 ukraińskich żołnierzy zabitych, 18 rannych; 1 cywil zabity" - informuje.

Dekret o niepodległości republik w Donbasie. Co oznacza? Co daje Rosji?

Świat potępia rosyjską inwazję

Świat potępił wysłanie rosyjskich wojsk do wschodniej Ukrainy. W nocy, kilka godzin po decyzji Władimira Putina, doszło do specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Część krajów domaga się wprowadzenia sankcji na Rosję.

Amerykański prezydent Joe Biden wydał decyzję o zakazie jakiejkolwiek współpracy gospodarczej z dwiema samozwańczymi republikami w Donbasie, które uznała właśnie Rosja. Prezydenci Polski i Francji w nocy na Twitterze domagali się natychmiastowego wprowadzenia sankcji wobec Moskwy. Ich wprowadzenie zapowiedziały dotychczas Wielka Brytania i Kanada. Niemiecka ministerka spraw zagranicznych Annalena Baerbock oświadczyła, że Rosja złamała prawo międzynarodowe. "To pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy i jej granic. Zareagujemy na to złamanie prawa" - dodała.

Ukraina. Zginęło dwóch żołnierzy. Doszło do ostrzału z ciężkiej artylerii

Napięta sytuacja wokół Ukrainy

Do ataków minionej doby dochodziło wzdłuż całej linii rozdziału sił. Ukraińskie wojsko donosi o 84 ostrzałach w większości z użyciem artylerii kalibru 120, 122 i 152 mm. Poprzedniej doby wiele ataków ze strony sił prorosyjskich skierowanych było w stronę infrastruktury cywilnej. Ostrzelano m.in. elektrociepłownię w mieście Szczastia. Od północy do godzin porannych dokonano trzech ostrzałów.

We wtorek Mariusz Błaszczak potwierdził, że "siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik w Ukrainie i tym samym naruszyły granice". - Zostało naruszone prawo międzynarodowe i nie ma na to przyzwolenia - powiedział. - Oczekujemy poważnych, a nie symbolicznych sankcji wobec Rosji. Tylko one mogą zatrzymać odbudowę imperium rosyjskiego przez Władimira Putina. [...] Reakcja na agresję w 2014 roku była dość słaba i dlatego dzisiaj mamy kolejny jej etap. Tak jak mówił śp. prezydent Lech Kaczyński "dziś Gruzja, jutro Ukraina a później kraje bałtyckie i Polska". Potrzebne są poważne sankcje - dodał.

Marek Ast o sankcjach wobec Rosji: To już jest wojna. Nie ma na co czekać