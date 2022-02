Napięta sytuacja w Ukrainie. Reuters: W Doniecku widziano czołgi i inny sprzęt wojskowy

Zobacz wideo Jakie działania mogłyby powstrzymać inwazję na Ukrainę?

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Zaraz potem wydał rozkaz siłom zbrojnym Rosji do rozpoczęcia operacji "zagwarantowania pokoju" w Donbasie. W nocy polskiego czasu sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że oddziały rosyjskich wojsk poruszają się coraz bliżej granicy z Ukrainą, co może wskazywać na to, że inwazja na Ukrainę może nastąpić w każdej chwili. W rozmowie z dziennikarzami dodał, że rosyjskie oddziały, które wkroczyły do samozwańczych tak zwanych republik donieckiej i ługańskiej, otrzymały rozkazy rozmieszczenia się na tych terenach.

Nad ranem agencja Reutera przekazała, że jej informator widział czołgi i inny sprzęt wojskowy przemieszczający się przez kontrolowany przez separatystów Donieck. Według niego pięć czołgów znajdowało się na obrzeżach, a dwa w innej części miasta. Na pojazdach nie było widać żadnych oznaczeń.

Reuters poinformował również, że w związku z zaistniałą sytuacją usuwa wcześniejsze wpisy, które zawierały frazę "siły pokojowe" w odniesieniu do wojsk rosyjskich, które wysłała Moskwa.

Prezydent Ukrainy: Rosja torpeduje proces pokojowy

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w związku z działaniami Kremla, przeprowadzono w Kijowie posiedzenie rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Dodał, że Ukraina jednoznacznie kwalifikuje ostatnie działania Rosji, jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Ukraiński prezydent zaznaczył, że cała odpowiedzialność za następstwa owych decyzji spoczywa na politycznym kierownictwie Rosji.

Polityk podkreślił, że uznanie niepodległości okupowanych części obwodów donieckiego i ługańskiego może oznaczać jednostronne wyjście Rosji z mińskich uzgodnień pokojowych, torpeduje proces pokojowy oraz obecne formaty rozmów. Jak dodał, swoimi decyzjami Rosja legalizuje też obecność swoich wojsk, które de facto obecne są na wschodzie Ukrainy od 2014 roku.

Ambasadorka USA przy ONZ: Będą sankcje wobec Rosji

Ambasadorka USA przy ONZ, Linda Thomas-Greenfield, ostro skrytykowała Rosję za uznanie separatystycznych regionów Ukrainy. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Thomas-Greenfield nazwała decyzję Władimira Putina rażącym złamaniem prawa międzynarodowego i karty Narodów Zjednoczonych. Zapowiedziała, że we wtorek Stany Zjednoczone podejmą kolejne kroki w odpowiedzi na działania Rosji. - Musi być jasne, że atak na Ukrainę to atak na suwerenność każdego z państw członkowskich ONZ - mówiła Linda Thomas-Greenfield. Twierdzenie Kremla, że Rosja wysyła do Donbasu i Ługańska siły pokojowe ambasadorka USA określa mianem "nonsensu".

Większość członków Rady Bezpieczeństwa potępiła Rosję i wzywała do zaniechania agresji wobec Ukrainy. Ambasador Chin Zhang Jun wezwał wszystkie strony konfliktu do powściągliwości i unikania jakichkolwiek działań zwiększających napięcie. Z kolei ambasador Rosji Wasilij Nebenzja deklarował, że Rosja jest otwarta na dyplomację, ale nie pozwoli na nowy rozlew krwi w Donbasie.

Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Charles Michel poinformował na Twitterze, że wyraził pełną solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą. Podkreślił, że Wspólnota w pełni popiera integralność terytorialną Ukrainy. "Rosyjskie działania to naruszenie międzynarodowego prawa i ładu" - dodał szef Rady Europejskiej.

