NATO odpowiada na ruch Putina, "w najostrzejszych słowach - wzywamy". Nad Polską ruch samolotów

Sekretarz generalny NATO potępił Rosję za uznanie niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie na Ukrainie - donieckiej i ługańskiej, integralnych części Ukrainy, które zostały zajęte przez separatystów po inwazji w 2014 roku. Swoją decyzję ogłosił w telewizyjnym orędziu do narodu. Musi ona jeszcze zostać zaaprobowana przez rosyjski parlament. - Ukraina jest integralną częścią naszej własnej historii. Współczesna Ukraina została stworzona przez sowiecką Rosję - mówił, dodając, że "Ukraina została sztucznie utworzona przez Rosjan". Na wtorek zwołano w Moskwie posiedzenia obu jego izb - Dumy Państwowej i Rady Federacji.

"Potępiam decyzję Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To jeszcze bardziej podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, niweczy wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja" - napisał Jens Stoltenberg. Dodał, że Moskwa nadal podsyca konflikt na wschodzie Ukrainy, udzielając separatystom wsparcia finansowego i wojskowego i że próbuje stworzyć pretekst do kolejnej inwazji na Ukrainę.

- zaznaczył, dodając, że "sojusznicy wzywają Rosję w najostrzejszych słowach do wybrania ścieżki dyplomacji i do natychmiastowego odwrócenia masowej rozbudowy militarnej na Ukrainie".

Wcześniej do sprawy odnieśli się m.in. Olaf Scholz i Ursula von Der Leyen, teraz w sprawie zabierają głos kolejni politycy. Mateusz Morawiecki napisał: "Decyzja o uznaniu samozwańczych "republik" to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie".

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił z kolei, że uznanie separatystycznych republik to niedopuszczalne pogwałcenie prawa międzynarodowego. "Oznacza to również jednostronne wycofanie się z porozumień mińskich. Poparcie Litwy dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest niepodważalne" - zaznaczył.

Szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis wskazał, że Rosja musi zostać uznana tym, czym jest, czyli państwem poza międzynarodowymi zasadami i cywilizowanymi normami. "Jestem przekonany, że taki przebieg eskalacji konfliktu powinien spotkać się z nałożeniem sankcji" - zaznaczył.

Prezydent Estonii Alar Karis napisał, że Tallin nie zaakceptuje nielegalnej decyzji o uznaniu niepodległości obwodów donieckiego i ługańskiego. "Podobnie jak Krym, stanowią na arenie międzynarodowej część Ukrainy" - wskazał.

O rażącym naruszeniu prawa międzynarodowego oraz natychmiastowych sankcjach napisał łotewski przywódca Egils Levits. "Ługańsk i Donieck należą do Ukrainy!" - podkreślił prezydent. Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics wskazał, że jego kraj potępia rosyjski "akt agresji" i wezwał do natychmiastowej i silnej reakcji Unii Europejskiej. Oznajmił, że MSZ wezwało na jutro przedstawiciela Federacji Rosyjskiej na Łotwie. Z kolei rzecznik ministerstwa poinformował, że Ryga wyśle na Ukrainę jutro pociski przeciwczołgowe Javelin.

Tymczasem na niebie nad Polską wzmógł się ruch samolotów (m.in. Lockheed C-130 Hercules – amerykański średni samolot czterosilnikowy) należących do sił USA.

O tym, że NATO prowadzi "rekonesans" na niebie państw członkowskich pisaliśmy już pod koniec stycznia - wówczas, po niepokojących doniesieniach ws. działań Rosji, nad Warszawą był widziany MIG-29. Wówczas nad Polską zaobserwowano również drona obserwacyjnego USA. Samoloty i drony Sojuszu operują nie tylko w rejonie naszego kraju, ale także w rejonach Ukrainy, Litwy i Morza Bałtyckiego oraz Czarnego.