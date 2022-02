Putin przemówił do narodu. Mówił o "dekomunizacji" Ukrainy. Potem wskazał palcem na Polskę

W poniedziałek wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu. Mówił m.in. o Ukrainie w kontekście sytuacji w Donbasie, a także o ewentualnej ekspansji NATO. Wiele zdań, które wypowiedział rosyjski prezydent to twierdzenie oderwane od rzeczywistości

- Współczesna Ukraina została stworzona przez sowiecką Rosję. Ukraina jest integralną częścią naszej własnej historii - mówił przywódca Rosji. - Dlaczego musieliśmy przenieść prawa na terytoria, które były częścią Imperium Rosyjskiego? Powtarzam, Ukraina została sztucznie utworzona, przez Rosjan. Przyznanie praw republikom po opuszczeniu Imperium Rosyjskiego było szaleństwem - kontynuował. Następnie mówił, że Rosja jest gotowa "pokazać, co oznacza prawdziwa dekomunizacja dla Ukrainy".

Władimir Putin oskarżył również Ukrainę o prace nad własną bronią nuklearną. - Jeżeli to się stanie, a Ukraina wypracuje własną broń nuklearną, to sytuacja na świecie ulegnie diametralnej zmianie. To coś, czego nie możemy ignorować - mówił.

Zdaniem prezydenta Federacji Rosyjskiej, Ukraina miałaby pozyskać broń masowego rażenia od Zachodu. - Obcy mają wpływ na wszystkie najważniejsze decyzje, które zapadają na Ukrainie. Czy Ukraińcy wiedzą o tym? Zdają sobie sprawę, że ich państwo nie stało się nawet nie protektoratem, co kolonią? Kolonią z marionetkami - dodał.

Władimir Putin: Ukraina w NATO to zagrożenie dla Rosji

Władimir Putin oskarżał również Zachód. - Próbują nas przekonać, że NATO to traktat pokojowy. Ale przecież na początku lat 90-tych zapewniano nas, że po zjednoczeniu Niemiec granica wpływów NATO nie przesunie się ani o centymetr na wschód - mówił. Prezydent Rosji zaznaczył, że wstąpienie Ukrainy do NATO jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rosji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej twierdził, że NATO poszerza swoją infrastrukturę ofensywną. - Rumunia i Polska biorą udział w projekcie tarczy antyrakietowej, a instalacje amerykańskie mogą być wykorzystane także do ataku rakietami Tomahawk - tłumaczył. W tym kontekście wskazał, że "wyrzutnie tarczy antyrakietowej w Polsce mogą być użyte do pocisków ofensywnych".

- Rosja ma prawo do podejmowania działań w celu ochrony siebie i swoich obywateli, dlatego w trybie natychmiastowym podejmuję decyzję o uznaniu niepodległości obu separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy - podsumował.