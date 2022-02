Sullivan: Rosja ma w planach brutalną inwazję Ukrainy. Chce represjonować, zmiażdżyć, zniszczyć

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA powiedział w poniedziałkowy poranek w stacji NBC, że "wszystkie znaki wskazują na to, że Rosja kontynuuje przygotowania do wielkiej inwazji na Ukrainę. Jego zdaniem atak może nastąpić "w ciągu najbliższych godzin lub dni".

- Uważamy, że każda operacja o tej skali, jaką według nas planują Rosjanie, będzie skrajnie brutalna. Będzie to kosztować życie zarówno Ukraińców, jak i Rosjan, cywilów i personelu wojskowego - mówił Jake Sullivan.

- Mamy również informacje wywiadowcze, które sugerują, że będzie to jeszcze większa forma brutalności, gdyż nie będzie to tylko wojna konwencjonalna między dwoma armiami. To będzie wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukraińcom, by represjonować ich, zmiażdżyć ich, skrzywdzić ich - dodał.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA zapewnił, że Stany Zjednoczone gotowe są zareagować, bez względu na postępy w dyplomacji. - Jesteśmy gotowi do zdecydowanej odpowiedzi, jeśli Rosja ruszy na Ukrainę i jesteśmy przygotowani na to, że dyplomacja rozwiąże to pokojowo, w tym na najwyższym szczeblu - powiedział Sullivan.

Wcześniej "Washington Post" zamieścił w swoim artykule list, który napisała Bathsheba Crocker, ambasadorka USA przy ONZ. W piśmie do Michelle Bachelet, wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka, stwierdzono, że polityka Moskwy po ewentualnej inwazji na Ukrainę wiązałaby się z torturami i "powszechnym ludzkim cierpieniem". Amerykańska gazeta zauważa, że to ostrzeżenie ze strony USA pojawiło się po doniesieniach, jakoby Władimir Putin już zdecydował o rozpoczęciu inwazji.

"Chciałabym zwrócić waszą uwagę na niepokojące informacje uzyskane w ostatnim czasie przez Stany Zjednoczone, które wskazują, że planowane jest łamanie praw człowieka i ich nadużycia w następstwie dalszej inwazji" - czytamy w liście amerykańskiej dyplomatki. "Akty, które w przeszłych rosyjskich operacjach zawierały zabójstwa, porwania, bezprawne zatrzymania i tortury, będą prawdopodobnie wymierzone w ludzi, którzy sprzeciwiają się rosyjskim działaniom" - napisała Crocker.

Według ambasadorki działania rosyjskiego wojska byłyby wymierzone w rosyjskich i białoruskich opozycjonistów, którzy wyemigrowali na Ukrainę, dziennikarzy, aktywistów zwalczających korupcję, a także mniejszości religijne i seksualne. Rosja uznała te doniesienia za "absolutną fikcję, kłamstwo".