- Wykorzystanie Ukrainy jako elementu konfliktu jest dla nas ogromnym zagrożeniem - powiedział Władimir Putin po rozpoczęciu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Następnie oddał głos Siergiejowi Ławrowowi i swoim doradcom i przedstawicielom parlamentu. Ci po kolei przekonywali, że to nie Rosja, a Ukraina i państwa Zachodu - zwłaszcza USA - są "agresorami". - To czas, by uznać niepodległość Donbasu. Musimy zrobić ten krok - mówiła podczas obrad Walentina Matwijenko, szefowa Rady Federacji.

Rosja. Teatr absurdów na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. "Wszystko dzieje się spontanicznie"

Podczas obrad wielokrotnie padały słowa: "To Ukraina nie przestrzega postanowień mińskich", "To Ukraina prowokuje Rosję", a Władimir Putin się im przysłuchiwał. - USA starają się obejść nasze wymogi. Zachód nie naciska na Kijów, aby ten wykonał porozumienia mińskie - wskazywał Siergiej Ławrow, a były premier Dmitrij Miedwiediew dodał: - Jeśli sytuacja wokół Donbasu będzie rozwijać się nadal tak, jak obecnie, jedynym wyjściem będzie uznanie niepodległości tych terytoriów.

W naradzie wzięli udział m.in. najważniejsi ministrowie i doradcy oraz współpracownicy Putina. Mimo to przekonywał on, że nie zna ich opinii w sprawie. - Każdy z was to wie, ale szczególnie pragnę to podkreślić, że nie rozmawialiśmy wcześniej. Nie znałem zdania członków Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie. Wszystko dzieje się spontanicznie. Chciałem usłyszeć wasze opinie bez żadnych uprzedzeń - przekonywał Putin.

"Putin prowadzi posiedzenie Rady Bezpieczeństwa jak serial Netflixa. Zaczął od stwierdzenia, że w zasadzie wszyscy zdecydujemy dzisiaj o losie Ukrainy, następnie czeka nas wiele niewiadomych i czynników zewnętrznych, zanim otrzymamy finalną odpowiedź" - skomentował dziennikarz "The Guardian", Shaun Walker.

Pojawiły się nawet spekulacje, że konferencja nie odbywała się na żywo (komentatorzy zauważyli, że godzina na zegarku rosyjskiego ministra obrony różni się z tą w czasie rzeczywistym).

Eksperci zwracają uwagę, że - oprócz licznych absurdów i manipulacji, które padły w trakcie obrad - konferencja miała bezprecedensowy i niepokojący wydźwięk.

"Padło, że należy uznać republiki w granicach sprzed okupacji Kijowa - z Mariupolem i w historycznych granicach... Brzmi jak groźba" - zwraca z kolei uwagę doktor nauk o bezpieczeństwie, Dariusz Materniak. "Sprawa raczej jest jasna"- dodał, odnosząc się do zapowiadanej jeszcze na poniedziałek decyzji Putina w sprawie uznania "niepodległości" separatystycznych republik.

Historyk Bartłomiej Gajos zwrócił uwagę na "incydent", do którego doszło podczas przemówienia Siergieja Naryszkina, szefa Służby Wywiadu Zagranicznego. Ten w pewnym momencie nazwał działania Rosji wprost i wypalił: "popieram koncepcję przyłączenia ŁNR i DNR do Rosyjskiej Federacji". - Ale my nie o tym rozmawiamy, tylko o uznaniu ich niezależności [a nie o przyłączeniu - red.] - odparł szybko Putin.

Separatyści z apelem do Putina

- Podejmę decyzję [ws. uznania "niepodległości" terenów zajętych przez separatystów - red.] dziś - poinformował Władimir Putin na koniec posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.

Wcześniej - jak poinformowały rosyjskie media - separatyści z Donbasu poprosili prezydenta Rosji o "uznanie niepodległości" samozwańczych regionów: ługańskiego i donieckiego, terenów Ukrainy, które w 2014 roku zostały zaanektowane przez Rosję. Samozwańczy liderzy separatystów z Doniecka i Ługańska: Denys Puszylin i Leonid Pasiecznyk zwrócili się do Władimira Putina z prośbą o uznanie niepodległości ich regionów oraz podpisanie porozumień o przyjaźni i obronie. Wcześniej izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa przyjęła rezolucję, w której zaapelowała do prezydenta o uznanie separatystycznych regionów Ukrainy za niepodległe republiki.

W ocenie komentatorów ostatnie wydarzenia na pograniczu rosyjsko-ukraińskim (m.in. fałszywe oskarżenia o ostrzały) są prowokacjami, które mają dać Moskwie pretekst do inwazji na sąsiednie państwo.

Część rosyjskich komentatorów ostrzega, że Władimir Putin może przychylić się do prośby separatystów i po zawarciu z nimi umów, wprowadzi do Donbasu rosyjskie wojska. Komentatorzy przypominają, że na jutro zwołano w Moskwie posiedzenia obu izb parlamentu.

Duma Państwowa może ratyfikować umowy międzynarodowe - Rada Federacji wyraża zgodę na wysłanie żołnierzy za granicę, a obie izby jako Zgromadzenie Federalne mogą wprowadzać do konstytucji zapisy o rozszerzeniu granic Rosji.