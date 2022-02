USA ostrzegają przed rosyjskim terrorem. "Tworzą listy Ukraińców, którzy mają zostać zabici"

Wcześniej swoje doniesienia w tej sprawie opublikowało "Foreign Policy". Teraz "Washington Post" zamieścił w swoim artykule list, który napisała Bathsheba Crocker, ambasadorka USA przy ONZ. W piśmie do Michelle Bachelet, wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka, stwierdzono, że polityka Moskwy po ewentualnej inwazji na Ukrainę wiązałaby się z torturami i "powszechnym ludzkim cierpieniem". "Washington Post" zauważa, że to ostrzeżenie ze strony USA pojawiło się po doniesieniach, jakoby Władimir Putin już zdecydował o rozpoczęciu inwazji.

USA ostrzegają przed możliwymi "torturami" i "zabójstwami" w Ukrainie

"Chciałabym zwrócić waszą uwagę na niepokojące informacje uzyskane w ostatnim czasie przez Stany Zjednoczone, które wskazują, że planowane jest łamanie praw człowieka i ich nadużycia w następstwie dalszej inwazji" - czytamy w liście amerykańskiej dyplomatki. "Akty, które w przeszłych rosyjskich operacjach zawierały zabójstwa, porwania, bezprawne zatrzymania i tortury, będą prawdopodobnie wymierzone w ludzi, którzy sprzeciwiają się rosyjskim działaniom" - napisała Crocker.

Foreign Policy: Rosja ma listę osób do aresztowania lub zabicia na Ukrainie

Według ambasadorki działania rosyjskiego wojska byłyby wymierzone w rosyjskich i białoruskich opozycjonistów, którzy wyemigrowali na Ukrainę, dziennikarzy, aktywistów zwalczających korupcję, a także mniejszości religijne i seksualne.

"Mamy wiarygodne informacje, z których wynika, że siły rosyjskie tworzą listy zidentyfikowanych Ukraińców, którzy w trakcie wojskowej okupacji mają zostać zabici albo wysłani do obozów" - czytamy. Z pisma wynika, że Rosjanie planują "zabójcze środki" w celu rozprawienia się z pokojowymi protestami organizowanymi przez cywilów. "Washington Post" podaje, że Ambasada Rosji w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz do listu.

- To absolutna fikcja, kłamstwo - powiedział pytany o te doniesienia Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. - Nie ma takiej list, to fake - podkreślił.

Spotkanie Biden-Putin. Ursula von der Leyen o możliwych sankcjach

Za kilka dni ma dojść do spotkania prezydentów USA i Rosji w sprawie sytuacji wokół Ukrainy. Rozmowę miały zaaranżować władze Francji. O groźbie rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozmawiają w poniedziałek w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów. - Szczyty, spotkania na poziomie przywódców, ministrów, jakiekolwiek formaty rozmów, by uniknąć wojny, są bardzo potrzebne - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrel. Dodał, że dyplomatyczne zabiegi są najlepszym i jedynym sposobem rozwiązania kryzysu. Podkreślił jednocześnie, że Unia Europejska ma przygotowany pakiet surowych sankcji, które nałoży na Rosję w razie inwazji na Ukrainę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ujawniła w niedzielę szczegóły restrykcji, których może spodziewać się Rosja. Do tej pory mówiło się o nich tylko nieoficjalnie. Teraz Ursula von der Leyen, w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD powiedziała, że Rosja byłaby właściwie odcięta od międzynarodowych rynków finansowych i że sankcje zostałyby nałożone na wszystkie produkowane przez Unię towary, których Rosja pilnie potrzebuje, by zmodernizować swoją gospodarkę i których nie będzie w stanie zastąpić. Podobny pakiet sankcji przygotowały też USA, Kanada i Wielka Brytania we współpracy z Unią.