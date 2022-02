Nowe zdjęcia satelitarne z Rosji. Eksperci o zwiększonej aktywności przy granicy z Ukrainą

Firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia z 13 i 20 lutego, pokazujące wieś Soloti, znajdującą się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą.

Na fotografii z 20 lutego można zobaczyć ślady po gąsienicach pojazdów, co może wskazywać na przemieszczenia wojsk dokonywane w ostatnich dniach. Jak informuje dziennikarz "Foreign Policy" Jack Detsch, rosyjski batalion miał zmierzać na południe.

Jak dodał, ze zdjęć satelitarnych wynika również, że żołnierze i helikoptery znajdują się obecnie m.in. w obwodzie biełgorodzkim, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą.

Soloti, 13 i 20 lutego. AP / AP

Firma Maxar Technologies oceniła w rozmowie z agencją Reuters, że nowe zdjęcia mogą wskazywać na zwiększoną aktywność wojskową Rosji.

Biden gotowy do rozmów z Putinem

Prezydent Joe Biden zadeklarował gotowość spotkania z prezydentem Władimirem Putinem. Biały Dom zastrzegł, że do szczytu nie dojdzie, jeśli Rosja rozpocznie inwazję wobec Ukrainy.

"Prezydent wielokrotnie deklarował, że jesteśmy otwarci na drogę dyplomatyczną aż do momentu, w którym rozpocznie się inwazja" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, wskazując na zbliżające się spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji - Antony’ego Blinkena i Siergieja Ławrowa.

Biden zgodził się na spotkanie z Putinem. Postawił jednak jeden warunek

"Prezydent Biden zaakceptował ideę spotkania z prezydentem Putinem w następstwie tej rozmowy, o ile nie dojdzie do inwazji" - dodała Jen Psaki.

Rzeczniczka Białego Domu zaznaczyła, że równolegle z działaniami dyplomatycznymi Stany Zjednoczone gotowe są nałożyć "błyskawiczne i dotkliwe sankcje, jeśli Rosja wybierze wojnę".

Przed ogłoszeniem przez Biały Dom gotowości do spotkania Joego Bidena z Władimirem Putinem, prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji Emanuelem Macronem. To właśnie on miał zaproponować bezpośrednie rozmowy przywódców USA i Rosji.