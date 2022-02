Przymusowa ewakuacja z Donbasu. Od dwóch dni bez jedzenia. "Ludzie wracają do domu na własną rękę"

Zobacz wideo Co jest celem Rosji? Gen. Pacek: Zdobyć Ukrainę Wybierz serwis

W piątek separatyści z Ługańska i Doniecka ogłosili masową ewakuację mieszkańców z Donbasu do Rosji. Jak wynika z doniesień dziennikarzy, ludzie wcale nie chcieli nigdzie jechać. "Gdyby to zależało ode mnie, zostałabym", "Lepiej, gdybyśmy zostali w piwnicach" - mówili. Pojawiały się też doniesienia o tym, że ewakuowani są głodni i zmarznięci.

"Nie mają pojęcia, gdzie trafią do Rosji. Niektórym nie podoba się oddalanie się od swoich domów" - przekazał Ivan Nechepurenko, reporter "The New York Times".

"Są bez jedzenia i śpią w nieogrzewanych autobusach"

W niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa potwierdziła te informacje. - Od prawie dwóch dni kobiety z dziećmi i osoby starsze są bez jedzenia i śpią w nieogrzewanych autobusach, a miejsca tymczasowego pobytu, w których mieli być zakwaterowani, są zamknięte - napisała na Telegramie. Jak dodała, "władze rosyjskie nie podejmują działań w celu zapewnienia ewakuowanym tymczasowych mieszkań, ciepłych posiłków, usług medycznych", co stanowi naruszenie Konwencji o ochronie osób cywilnych w czasie wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Denisowa poinformowała również, że część ewakuowanych obywateli Ukrainy została umieszczona w sali gimnastycznej w Taganrogu w obwodzie rostowskim. "Tymczasowe zakwaterowanie dla uchodźców z Doniecka w Taganrogu. Przyjezdni zeszłej nocy zostali zabrani do pociągów. Niektórzy odmówili. 'Już dalej nie jedziemy' - powiedziała kobieta karmiąca piersią. 'Przejechaliśmy autobusem 14 godzin, a teraz chcą, abyśmy o 17:00 ruszyli pociągiem?'" - przekazał Marc Bennetts, korespondent "The Times" w Moskiwe.

"Nikt ich tam nie karmi ani nie kwateruje"

Rzeczniczka praw człowieka zaapelowała również do swojej rosyjskiej odpowiedniczki o zapewnienie odpowiednich warunków życia ewakuowanym do Rosji, "o udzielenie niezbędnej pomocy, w tym bezpłatnej porady prawnej i pomocy humanitarnej". Wezwała również światowe organizacje do natychmiastowej reakcji na naruszenia.

Z kolei ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow na antenie telewizji 1+1 powiedział, że ewakuacja mieszkańców Donbasu do Rosji to "farsa". - Nasz wywiad ma dokładne informacje, że ludzie wracają do domu na własną rękę, nikt ich tam nie karmi ani nie kwateruje - podkreślił polityk, cytowany przez "Ukraińską Prawdę". Reznikow dodał, że ewakuacja ma cele wyłącznie propagandowe i jest przeprowadzana na pokaz.

W niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy, wskazuje na to, że Rosja jest o krok od inwazji na ten kraj. W wywiadzie dla CNN amerykański dyplomata wskazał, że jednym z sygnałów jest zapowiedź przedłużenia ćwiczeń wojsk Białorusi i Rosji u granic Ukrainy.

Antony Blinken poinformował, że prezydent Joe Biden jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem w dowolnym formacie, jeśli pomoże to zapobiec wojnie. - Uważamy, że prezydent Putin podjął [już - red.] decyzję, ale dopóki nie jeżdżą czołgi i nie latają samoloty, będziemy wykorzystywać każdą okazję i ciągle musimy sprawdzać, czy dyplomatyczne wysiłki są w stanie odwieść prezydenta Putina od kontynuowania ataku - zaznaczył sekretarz stanu USA.