Niemcy wzywają obywateli do opuszczenia Ukrainy. Lufthansa zawiesza loty do Kijowa i Odessy

"Wzywamy obywateli Niemiec do pilnego opuszczenia Ukrainy, ponieważ konfrontacja militarna jest możliwa w każdej chwili" - napisano w oświadczeniu MSZ w Berlinie.

Inne kraje, m.in. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, już wcześniej wezwały swoich obywateli do natychmiastowego wyjazdu z Ukrainy.

MSZ zarekomendowało, by Niemcy rejestrowali się na liście prewencji kryzysowej. Dzięki temu będą szybciej otrzymywali informacje od niemieckich służb, a tym ostatnim ułatwi to zarządzanie sytuacją kryzysową.

Lufthansa wstrzymuje loty do Ukrainy

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa od poniedziałku wstrzymują czasowo loty do Kijowa i Odessy. Powodem mają być rosnące obawy o zbliżającą się rosyjską inwazją. "Ze względu na obecną sytuację w Ukrainie linie lotnicze grupy Lufthansa zawieszają na razie regularne loty do Kijowa i Odessy do końca lutego" - poinformowały linie lotnicze w oświadczeniu.

Oleksii Makiejew z ukraińskiego MSZ zwrócił uwagę, że w stanowisku Lufthansy nie pojawiła się informacja, dlaczego loty zostały odwołane. "Jako klient i przedstawiciel władz Ukrainy oczekuje, że Lufthansa poda pasażerom powody. Dobrze byłoby znaleźć tam słowa 'Rosja grozi atakiem na Ukrainę'. Odwołacie też swoje loty do Moskwy?" - pytał.

Rzecznik Lufthansy przekazał, że samoloty w weekend wykonają kilka ostatnich lotów do tych miast. Nadal będą realizowane rejsy do Lwowa. Przewoźnik ma stale monitorować sytuację i decydować o dalszych lotach w późniejszym terminie. Lufthansa zawiesiła loty do Ukrainy po tym, jak zrobiło to kilka innych europejskich linii lotniczych.