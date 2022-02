Ukraina. Kolejny ostrzał osiedli, władze zabierają głos. "Gotowość na każdy scenariusz"

Od rana w sobotę wspierane przez Rosję oddziały separatystów 19 razy otwierały ogień, w wyniku czego zginął ukraiński żołnierz. W trakcie ostrzałów separatyści używali uzbrojenia zakazanego mińskimi uzgodnieniami pokojowymi.

Około 11:30 rosyjsko-hybrydowe siły zaatakowały ukraiński punkt kontrolny Schastia (obwód Ługański) i podobno samo miasto - podaje w mediach społecznościowych Euromaidan. Policja obwodowa przekazała, że dziewięć osiedli znalazło się pod ostrzałem w obwodzie donieckim.

Szef donieckiej administracji regionalnej Pawło Kyrylenko przekazał w mediach społecznościowych, że kilka miast nie ma zaopatrzenia w wodę po ostrzeliwaniu docelowej przepompowni Wasylówka.

W Doniecku i w Donbasie na wschodzie Ukrainy wprowadzono limity wypłat z bankomatów.

Zełenski: Strona ukraińska nie będzie odpowiadała na prowokacje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że strona ukraińska nie będzie odpowiadać na rosyjskie prowokacje. Zapewnił także, że Kijów dąży do ustanowienia pokoju tylko drogą dyplomacji.

Z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba oświadczył, że jego kraj "jest przygotowany na wszystkie scenariusze".

Prezydent Ukrainy spotkał się już z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. "Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w obliczu agresywnych działań ze strony Rosji. Jesteśmy zgodni co do następnych kroków, które należy podjąć. Pozostajemy zjednoczeni w deeskalacji konfliktu drogą dyplomacji. Jestem wdzięczny Wielkiej Brytanii za wsparcie udzielane Ukrainie" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy.

Minister, który uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy zgadza się z opinią amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, według którego rosyjski przywódca Władimir Putin podjął już decyzję o ataku na Ukrainę.

Wojna informacyjna trwa. Rosja oskarża Ukrainę o wystrzelenie pocisków

Według rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax rosyjski śledczy zlecił dochodzenie w sprawie dwóch ukraińskich pocisków, które rzekomo wylądowały na terytorium Rosji.

Obrady przywódców w Monachium. "Rosja zrobiła z Ukrainy 'casus belli'"

Zachodni urzędnicy uważają, że to kolejny przykład na to, że Rosja próbuje stworzyć fałszywy pretekst do inwazji na Ukrainę - podaje Sky News.