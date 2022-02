Jak podaje agencja Reutera, powołując się na Kreml, Rosja użyła pocisków balistycznych i manewrujących w ramach ćwiczeń sił odstraszania strategicznego. W trakcie ćwiczeń wystrzelone zostały m.in. hiperdźwiękowe pociski rakietowe Kindżał i Cyrkon. Jak zaznacza agencja, ćwiczenia były nadzorowane przez Władimira Putina i prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę.

Rosja testuje hiperdźwiękowe pociski. Chcą sprawdzić "niezawodność uzbrojenia strategicznych sił jądrowych"

Jak pisaliśmy, Cyrkon ma osiągać prędkość nawet 10 tysięcy km/h. Jest to przeciwokrętowy pocisk kierowany przeznaczony do atakowania wrogich okrętów. Ogromna prędkość rakiety oznacza też wygenerowanie ogromnej energii, która wyzwala się podczas uderzenia w cel, gwarantując duże zniszczenia.

Kindżał to rakiety hipersoniczne, które według oficjalnych informacji mają zasięg rażenia wynoszący ponad 2000 km i może poruszać się z prędkością 3400 m/s. Pocisk ma być przeznaczony do zwalczania grup lotniskowców, baz wojskowych, obiektów przemysłowych czy ośrodków dowodzenia. Broń hipersoniczna to rakiety, które poruszają się wielokrotnie szybciej, niż inne pociski, a ponadto są niemal niewykrywalne przez radary. Nad takim uzbrojeniem pracują poza Rosją także Chiny i USA.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Na ten moment nie wiadomo, gdzie odbyły się ćwiczenia. Z ustaleń agencji Interfax, która powoływała się na resort obrony wynika, że manewry miały odbyć się z wykorzystaniem sił powietrzno-kosmicznych, wojsk Południowego Okręgu Wojskowego, strategicznych sił rakietowych, Floty Północnej i Floty Czarnomorskiej. Rosyjskie ministerstwo obrony podkreślało, że ćwiczenia zostały zaplanowane wcześniej i zgodnie z planem sprawdzono gotowość załóg wyrzutni, okrętów wojennych czy nosicieli rakiet strategicznych, a także "niezawodność uzbrojenia strategicznych sił jądrowych i konwencjonalnych".

"Tradycyjnie w ramach ćwiczeń okręt podwodny Floty Północnej wystrzeliwuje międzykontynentalny pocisk balistyczny na poligon Kura na Kamczatce, natomiast atomowy okręt podwodny Floty Oceanu Spokojnego wystrzeliwuje pocisk balistyczny ICBM do celu na poligonie Cziża w północnej Rosji" - napisała z kolei agencja TASS.

