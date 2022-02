- Pomimo wysiłków Rosji, aby nas podzielić, mogę potwierdzić, że to się nie stało - podkreślił Joe Biden po spotkaniu z innymi przywódcami państw NATO oraz Unii Europejskiej. - W ciągu ostatnich paru dni widzieliśmy raporty dotyczące naruszenia zawieszenia ognia przez bojowników w Donbasie - zauważył prezydent USA. Wspomniał m.in. o ostrzelaniu przedszkola, do którego doszło w czwartek.

Biden podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, iż Ukraina przygotowuje się do ofensywy w Donbasie. Jak dodał, rosyjskie doniesienia w tej sprawie "zaprzeczają logice". Prezydent mówił o przygotowywaniu przez Rosjan "fałszywego uzasadnienia" ewentualnej inwazji.

Zobacz wideo Czy czeka nas czas ciągłych napięć na linii Rosja-reszta świata? Gen. Pacek wyjaśnia

Kryzys wokół Ukrainy. Joe Biden: Jestem przekonany, że Putin już podjął decyzję

- Rosyjscy żołnierze okrążyli w tej chwili Ukrainę - powiedział. Biden przekazał, że możliwy jest atak sił rosyjskich "w ciągu nadchodzących dni". - Wierzymy, że ich celem jest Kijów, gdzie mieszka 2,8 mln niewinnych ludzi. Wyraźnie mówimy, jakie są rosyjskie plany, dlatego że chcemy zapobiec dalszym krokom rosyjskim - podkreślił. - Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy i partnerzy będą zapewniać dalsze wsparcie dla narodu ukraińskiego. Jesteśmy gotowi nałożyć poważne sankcje, jeśli najedzie Ukrainę. Chcę powiedzieć, że Rosja nadal może wybrać drogę dyplomacji - dodał.

Biden przypomniał, że na 24 lutego zaplanowana jest spotkanie Antony'ego Blinkena z Siergiejem Ławrowem. - Jeśli Rosja podejmie działania wojskowe przed tą datą, zatrzaśnie drzwi do drogi dyplomatycznej. Oznaczałoby to, że wybrali wojnę i zapłacą za to cenę - zapewnił.

Prezydenta USA zapytano na konferencji, czy według jego informacji Władimir Putin podjął już decyzję inwazji na Ukrainę. - Jestem przekonany, że decyzję już podjął. Mamy powody, by tak sądzić - odpowiedział. Podkreślił, że przemawiają za tym dane wywiadowcze USA.

Putin nakazał wsparcie uchodźców z Donbasu. USA o ewakuacji: Okrutne

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w piątek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa , że Rosja nadal szuka pretekstu do wszczęcia zbrojnego konfliktu z Ukrainą. Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, że działania Rosji na granicy z Ukrainą wyczerpują znamiona celowej eskalacji. - Wszystko, co teraz obserwujemy, jest częścią trwającego od tygodni scenariusza, czyli stworzenia fałszywych prowokacji, następnie pozorów konieczności reagowania i wreszcie dokonania aktu agresji na Ukrainę - powiedział Blinken.

Podczas rozpoczętej dziś konferencji w Monachium szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock zaznaczyła, że prezydent Władimir Putin świadomie umacnia rosyjsko-ukraińską niechęć i przenosi ją z polityki na emocje obywateli. - Rosja dalej gromadzi wojska na granicy z Ukrainą, wypowiadając nieakceptowalne groźby wobec Kijowa, a także wobec nas wszystkich. Nie mamy do czynienia z rosyjsko-ukraińskim kryzysem. On jest tylko rosyjski - podkreślała.

Andrzej Duda: Sytuacja zbliża się do punktu, który może być krytyczny

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, podczas której około trzydziestu przywódców państw omawia wyzwania dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, potrwa do niedzieli. Po raz pierwszy od 30 lat nie uczestniczą w niej przedstawiciele władz Rosji.