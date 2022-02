Austria. Polscy badacze wyszli z jaskini. Byli w niej uwięzieni od czwartku

Zakończyła się akcja ratownicza prowadzona przez austriackie służby w porozumieniu z polskimi służbami. Jak poinformowały po południu austriackie media, w piątkowe popołudnie ratownikom udało się do nich dotrzeć. O 19.00 poinformowano, że mężczyźni wyszli już z jaskini.

Austria. Ratownicy dotarli do polskich badaczy uwięzionych w jaskini

W czwartek Polacy utknęli w Lamprechtsofen wskutek gwałtownej zmiany pogody. Utknęli ok. 400 metrów od wyjścia z jaskini. Temperatura wynosi tam ok. 4 stopni Celsjusza. W piątkowe popołudnie poinformowano, że ratownikom udało się dotrzeć do grotołazów. Okazało się, że Polakom nic nie jest, są jedynie lekko wychłodzeni. Otrzymali gorącą herbatę. Wcześniej służby ratownicze obawiały się, że może upłynąć wiele dni zanim poziom wody w jaskini opadnie na tyle, aby trzej Polacy mogli ją opuścić.

Austria. Polscy speleolodzy utknęli w zalanej jaskini. Akcja ratunkowa

W czasie odwilży w najniższych partiach jaskini poziom wody się podnosi, zalewając syfony i odcinając drogę do dalszych części systemu. Jaskinia Lamprechtsofen jest jedną z najgłębszych i najtrudniejszych na świecie. Cały system złożony z kilku jaskiń ma 60 kilometrów długości i 1726 metrów różnicy wysokości. Część dolnych partii jaskini jest udostępniona również dla ruchu turystycznego. Jaskinia Lamprechtsofen jest od 45 lat eksplorowana przez polskich speleologów.