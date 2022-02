Putin nakazał wsparcie uchodźców z Donbasu. Mają dostać po 10 tys. rubli. USA o ewakuacji: Okrutne

Początkowo rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał, że nic na ten temat nie wie. Podobne informacje przekazali urzędnicy administracji obwodu rostowskiego. Po kilku godzinach, w związku z nieoczekiwanym napływem uchodźców, gubernator z Rostowa nad Donem Wasilij Gołubiew zwrócił się do prezydenta Rosji z prośbą o pomoc.

W sieci pojawią się już zdjęcia i nagrania z ewakuacji:

Władimir Putin: Po 10 tys. rubli dla uchodźców z Donbasu

Władimir Putin polecił, aby każdemu uchodźcy wypłacono 10 tysięcy rubli, to jest równowartość około 600 zł. Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji zostało zobowiązane do przygotowania miejsc noclegowych. Rosja od kilku miesięcy koncentruje wojska na granicach Ukrainy.

Prorosyjscy bojówkarze nawołują w piątek po południu mieszkańców Doniecka na wschodniej Ukrainie do ewakuacji do Rosji. Oskarżają ukraińskie siły rządowe o planowanie ofensywy. Władze w Kijowie dementują te informacje. Kierowane i kontrolowane przez Rosjan siły od wczoraj dokonują ostrzałów artyleryjskich obiektów położonych na terenach kontrolowanych przez siły rządowe.

Przywódca samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin w nagraniu wideo poinformował, że rozpoczyna się ewakuacja ludności z zajętego przez prorosyjskich bojówkarzy Doniecka. Jak dodał, w kierunku rosyjskiego Rostowa wywiezione zostaną w pierwszej kolejności kobiety i dzieci. Oskarżył jednocześnie Kijów o to, że Ukraina gromadzi siły i zamierza dokonać ofensywy.

Ukraińskie władze zdecydowanie temu zaprzeczają. Szef ukraińskiego MSZ napisał, że kategorycznie dementuje informacje o rzekomych planach operacji ofensywnej.

Ewakuacja mieszkańców Donbasu. USA: Cyniczne i okrutne

Do sprawy ewakuacji odniósł się Departament Stanu USA. - To dalsza próba zaciemnienia rzeczywistości poprzez kłamstwa i dezinformację, jakoby Rosja nie było agresorem w tym konflikcie - stwierdził rzecznik departamentu, którego cytują media, m.in. "Moscow Times". Jak podkreślił, "cyniczne i okrutne jest wykorzystywanie ludzi jako pionków w celu odwrócenia uwagi świata od faku, że Rosja rozbudowuje siły w ramach przygotowań do ataku".

Część zachodnich przywódców ostrzega, że jeśli Moskwa zaatakuje sąsiednie państwo, to nałożą dotkliwe sankcje. Władze Rosji przekonują, że nie zamierzają na nikogo napadać. Jednak niezależni analitycy nie wykluczają, że Kreml może wykorzystać różnego rodzaju prowokacje w separatystycznym Donbasie jako pretekst do inwazji.

W piątek Reuters podał, że liczba żołnierzy wokół granicy Ukrainy wynosi już od 160 do 190 tysięcy. Informację taką przekazał Michael Carpenter, ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.