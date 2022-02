Władimir Putin spotkał się z Łukaszenką. "Wspólne ćwiczenia mają charakter defensywny"

- Wspólne ćwiczenia wojskowe nie stanowią dla nikogo zagrożenia i mają charakter czysto defensywny - powiedział po rozmowach z Alaksandrem Łukaszenką Władimir Putin. Przywódcy Rosji i Białorusi spotkali się w piątek w Moskwie.

Putin po spotkaniu z Łukaszenką: Celem sankcji jest zahamowanie rozwoju Rosji i Białorusi

Prezydent Federacji Rosyjskiej przypomniał, że wspólne rosyjsko-białoruskie manewry potrwają do 20 lutego. Jak relacjonuje TASS, Putin zapewnił, że oba kraje będą podejmować działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. - W trakcie dzisiejszych negocjacji rozmawialiśmy o szczegółach wzmocnienia zintegrowanej przestrzeni obronnej Rosji i Białorusi - powiedział Putin. - Zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować wspólne podejmowanie niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa obu państwu w obliczu narastającej aktywności wojskowej NATO - dodał.

Putin przekazał, że rozmawiał z Łukaszenką także o warunkach, które stawia Rosja państwom Zachodu. - Stany Zjednoczone i inni członkowie Sojuszu nie chcą przestrzegać podstawowych elementów naszej inicjatywy - powiedział. Jak przypomniał, chodzi m.in. o porzucenie przez NATO "planów ekspansji na Wschód" i nierozmieszczania "broni uderzeniowej" w pobliżu rosyjskich granic.

Donbas. Bojówkarze zarządzają ewakuację ludności. Rosja: Nic nam o tym nie wiadomo

Odnosząc się do ewentualnych sankcji wobec Rosji, Putin przekonywał, że mogą one zostać nałożone "w jakimkolwiek przypadku". - Bez względu na to, czy oni mają dziś powód czy nie - powiedział. Jak dodał, celem restrykcji byłoby "zahamowanie rozwoju Rosji i Białorusi".

Tymczasem szef ukraińskiego resortu obrony ocenił w piątek, że ryzyko rosyjskiej inwazji nie jest wysokie. Jednocześnie poinformował, że Rosjanie zwiększają liczbę żołnierzy u granic z Ukrainą.

Lloyd Austin w Polsce: Będziemy stać ramię w ramię z ofiarami agresji

Minister Ołeksij Reznikow występując w ukraińskim parlamencie poinformowała, że Ukraina otrzymuje dane od zachodnich partnerów, a ukraiński wywiad wojskowy także śledzi ruchy rosyjskich wojsk. Podkreślił, że w żadnym razie nie umniejsza zagrożenia, ale prawdopodobieństwo dużej eskalacji. Uważa za niewysokie ryzyko pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Jak dodał, mimo rosyjskich zapewnień Ukraina nie obserwuje wycofywania rosyjskich wojsk stacjonujących u granic z Ukrainą, które liczą obecnie 129 tysięcy sił naziemnych, a z siłami morskimi i lotnictwem - 149 tysięcy.

Minister Ołeksij Reznikow stwierdził, że dokonywane od wczoraj przez siły prorosyjskie ostrzały w Donbasie to zbrodnia wojenna i otwarta prowokacja. Od wczoraj prorosyjscy separatyści dokonali kilkudziesięciu ataków artyleryjskich na cywilne obiekty w tym szkołę i przedszkole.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin podkreślił z kolei, że agresja na Ukrainę nie tylko wzbudzi konflikt, ale także zagrozi podstawowym wartościom i zasadom samostanowienia, niezależności i niepodległości krajów. Szef Pentagonu przybył w piątek do Polski.

W sobotę ćwiczenia nuklearne pod okiem Putina. Zapowiedziano wystrzały

Austin zwrócił uwagę, że Putin wciąż może wybrać dyplomatyczne rozwiązania. - Jak powiedziałem wczoraj w Brukseli, nadal jest czas i przestrzeń do dyplomacji. Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami i partnerami w tym Polską oferują Putinowi jasną drogę do bezpieczeństwa i stabilności. Niezależnie od tego, jaką Putin drogę wybierze, Polska i jej sojusznicy będą gotowi. Będziemy na pewno stać ramię w ramię z ofiarami agresji i będziemy udzielać pomocy Ukrainie w budowie jej zdolności obronnych - mówił Lloyd Austin .