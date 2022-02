Afganistan. Uwięziony w 25-metrowej studni chłopiec nie żyje

Dziecko wpadło do studni we wtorek 15 lutego w miejscowości Szokak w prowincji Zabul na południu Afganistanu. Chłopiec (jego wiek nie jest znany, media początkowo donosiły o kilkunastolatku,w kolejnych przekazach mówi się, że miał 9 albo 5 lat) o imieniu Haider wpadł do 25-metrowej studni i utknął na 10. metrze. Prawdopodobnie pomagał kopać odwiert w zniszczonej od suszy wiosce - poinformował jego dziadek Haji Abdul Hadi. W czwartek 17 lutego przedstawiciel lokalnych władz zapewnił, że są bliscy wydostania go na powierzchnię. Niestety dzień później 18 lutego talibskie władze przekazały mediom wiadomość, że Haider nie żyje.

Sytuacja ma miejsce tydzień po podobnej próbie uratowania dziecka w Maroku, gdzie do studni wpadł pięcioletni Rayan. Niestety nie udało się go uratować. Zmarł w drodze do szpitala wskutek odniesionych urazów.

Afganistan. Chłopiec był uwięziony od wtorku. Przy studni czuwał jego ojciec

Wideo nagrane i opublikowane na Twitterze w piątek nad ranem pokazywało, że Haidar mógł poruszać rękami i górną częścią ciała, nie mógł jednak samodzielnie wydostać się z szybu. Film został nagrany przez ratowników, którzy spuścili kamenę w dół wąskiej studni za pomocą liny. Jak donosi The Guardian, przy studni przez cały czas obecny był ojciec chłopca. - Czy wszystko w porządku, synu? - dopytywał. - Porozmawiaj ze mną i nie płacz, pracujemy nad wydostaniem cię - zapewniał. Niestety stan chłopca z minuty na minutę znacząco się pogarszał.

Ratownicy kopali tunel, by dostać się do chłopca

"Ratownicy wykopali rów w połowie drogi, a następnie zaczęli kopać równoległą pionową studnię wzdłuż odwiertu, aby spróbować dotrzeć do chłopca. Im głębiej, tym ziemia staje się coraz twardsza, co wydłuża akcję ratunkową" - czytamy w udostępnionym przez ratownika tweecie. Do chłopca nie udało się jednak dotrzeć na czas.

