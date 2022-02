Tak Putin może zaatakować Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo pokazało mapę

Zobacz wideo Co jest celem Rosji? Gen. Pacek: Zdobyć Ukrainę

Mapa, którą opublikowało brytyjskie Ministerstwo Obrony powstała na podstawie zebranych danych wywiadowczych. Wynika z niej, że w pierwszej fazie inwazji Rosja miałaby zaatakować Kijów. Ataki miałaby zostać przeprowadzone z terytorium rosyjskiego i białoruskiego. Z kolei w drugiej fazie inwazji, co na mapie zaznaczono przerywaną linią, celem Władimira Putina miałaby być m.in. Odessa. Miasto miałoby zostać zaatakowane przez wojska z Krymu.

"Putin wciąż może zapobiec konfliktowi i wybrać pokój" - podkreśla resort obrony w twitterowym wpisie.

"Kreml próbuje stworzyć pretekst do zbrojnego ataku na Ukrainę"

Rosja zapewnia, że wycofuje swoje wojska z ukraińskich granic. NATO i Stany Zjednoczone podkreślają, że nie ma na to dowodów. - Rosja mówi, że wycofuje niektóre oddziały i że ćwiczenia się zakończyły. My tego nie widzimy. Wręcz przeciwnie: widzimy, że w ostatnich dniach dosyłają kolejnych żołnierzy do tych 150 tysięcy, które już tam są. Widzimy, że niektóre oddziały jeszcze bardziej zbliżają się do granicy, że lata coraz więcej samolotów wojskowych. Widzimy, że zwiększają gotowość na Morzu Czarnym, a nawet, że gromadzą zapasy krwi - mówił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w Brukseli.

Jak podkreślił, działania Rosji wcale nie wskazują na deeskalację napięcia o której mówią władze w Moskwie. - Ja sam nie tak dawno temu byłem żołnierzem. I wiem, że takich rzeczy nie robi się bez powodu. I z pewnością nie robi się tego, gdyby miało się spakować i wrócić do domu - dodał.

Z kolei Jens Stoltenberg zaznaczył, że NATO obawia się, iż Kreml "próbuje stworzyć pretekst do zbrojnego ataku na Ukrainę". - Nadal nie ma pewności co do intencji Rosji - powiedział, dodając, że kraj ten "zgromadził największą siłę, jaką widzieliśmy od dziesięcioleci". Również prezydent USA Joe Biden powiedział, że ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest "bardzo wysokie" i że może ona nastąpić w ciągu kilku dni. Polityk dodał, że Rosja nie tylko nie wycofuje wojsk spod granic Ukrainy ale kieruje tam dodatkowe siły. - Mamy powody by wierzyć, że angażują się w prowokacje mogące dać pretekst do inwazji. Wszystko wskazuje na to, że są przygotowani do wkroczenia do Ukrainy, ataku na Ukrainę - mówił.

