Od kilku tygodni oczy całego świata skierowane są na Ukrainę, do której przybywa coraz więcej dziennikarzy relacjonujących dynamiczną sytuację między Moskwą a Kijowem. Na Majdanie (Placu Niepodległości w Kijowie) swoje kamery postawiła agencja Reutera, która zarejestrowała drona, który nagle pojawił się w kadrze. Okazało się, że znajduje się na nim ogłoszenie z ofertą "sprzedaży garażu" i numerem telefonu do rosyjskiej ambasady.

REKLAMA

Zobacz wideo Co jest celem Rosji? Gen. Pacek: Zdobyć Ukrainę

"To dlatego kochasz Ukrainę. W oczekiwaniu na atak Rosji trwa transmisja z Majdanu, o którą wielu miało pretensje. Wówczas ktoś przelatuje przed kamerą dronem z napisem 'Garaż na sprzedaż' i z numerem telefonu do rosyjskiej ambasady" - napisał 17 lutego na Twitterze dziennikarz serwisu The Kyiv Independent - Illia Ponomarenko.

Z kolei 16 lutego również na Majdanie ktoś odtworzył hymn ZSRR. Nieoficjalnie ustalono, że mógł być to rosyjski turysta, który zameldował się w pokoju znajdującego się nieopodal hotelu.

Rosja zapewnia, że nie zaatakuje Ukrainy

"Moskwa nie planuje ataku na Ukrainę" - zapewnia rosyjskie MSZ w piśmie skierowanym do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie zapowiada podjęcie kroków, także o charakterze militarno-technicznym, jeśli NATO nie zrezygnuje z rozszerzania się na Wschód, w tym zaproponowania członkostwa Ukrainie i Gruzji. Jest to odpowiedź Rosji w sprawie tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, których Władimir Putin zażądał od Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Waszyngton i Bruksela już wcześniej zapowiedziały, że nie zrezygnują z polityki "otwartych drzwi" i podejmą dotkliwe dla Rosji działania, jeśli ta napadnie na sąsiednie państwo.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

W dokumencie znalazły się stwierdzenia, które w ostatnich tygodniach wielokrotnie powtarzali: prezydent Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Oprócz "zamknięcia drzwi" dla Ukrainy, Gruzji i pozostałych państw dawnego Związku Radzieckiego Moskwa chce, aby NATO wycofało żołnierzy i sprzęt wojskowy z krajów, które podpisały Pakt po 1997 roku. Władze Rosji wskazują, że drogą do deeskalacji napięć wokół Ukrainy jest realizacja mińskich porozumień. Rosja proponuje też Stanom Zjednoczonym wspólną pracę nad tak zwanym "nowym równaniem bezpieczeństwa". Chodzi przede wszystkim o odświeżenie umów dotyczących kontroli zbrojeń

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Tak Putin może zaatakować Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo pokazało mapę