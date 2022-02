Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji John Sullivan otrzymał w czwartek w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych pisemne stanowisko ws. wcześniejszej odpowiedzi strony amerykańskiej na rosyjski projekt traktatu między Rosją a USA. Traktat miał dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa.

Strona rosyjska przekazała Amerykanom w najnowszym stanowisku, że Stany Zjednoczone "nie dały konstruktywnej odpowiedzi" na oczekiwania Rosji związane z m.in. z rezygnacją rozszerzenia NATO o Ukrainę i Gruzję oraz rezygnacją z tworzenia baz wojskowych na terytorium państw dawnego ZSRR.

"Zignorowano pakietowy charakter rosyjskich propozycji, z których celowo wybierano "wygodne" tematy, które z kolei "skręcały" w kierunku tworzenia przewagi dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Takie podejście, jak również towarzysząca mu retoryka ze strony urzędników amerykańskich, wzmacnia uzasadnione wątpliwości, czy Waszyngton jest naprawdę zaangażowany w naprawę europejskiej sytuacji bezpieczeństwa" - czytamy w stanowisku rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"W przypadku braku gotowości strony amerykańskiej do uzgodnienia stanowczych, prawnie wiążących gwarancji zapewnienia nam bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, Rosja będzie zmuszona do odpowiedzi, m.in. poprzez wdrożenie środków wojskowo-technicznych" - dodano.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że "nie ma "rosyjskiej inwazji" na Ukrainę, którą Stany Zjednoczone i ich sojusznicy deklarują na szczeblu oficjalnym od jesieni ubiegłego roku i nie jest ona planowana".

"Wypowiedzi o "odpowiedzialności Rosji za eskalację" nie można traktować inaczej niż jako próbę wywierania nacisku i dewaluacji rosyjskich propozycji gwarancji bezpieczeństwa" - dodała strona rosyjska.

Zasugerowano także, że nie można mówić o "okupacji Krymu", bo to "Krym głosował za zjednoczeniem z Rosją". "Jeśli Ukraina zostanie przyjęta do NATO, pojawi się realna groźba, że reżim w Kijowie będzie chciał "zwrócenia" Krymu siłą, wciągając Stany Zjednoczone i ich sojuszników, zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego w bezpośredni konflikt zbrojny z Rosją ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami" - twierdzi Rosja.

"Wzywamy Stany Zjednoczone i NATO do powrotu do wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Oczekujemy od członków Sojuszu konkretnych propozycji dotyczących treści i form prawnej konsolidacji rezygnacji z dalszej ekspansji NATO na wschód" - podkreślił MSZ.

Prezydent USA Joe Biden stwierdził w czwartek, że ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest "bardzo wysokie" i że może ona nastąpić w ciągu kilku dni. Biden wskazał na ruchy rosyjskich wojsk i na doniesienia o rosyjskich prowokacjach.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oświadczyła wcześniej, że sytuacja na miejscu wskazuje, iż "Rosja zmierza w kierunku rychłej inwazji".

Szef NATO Jens Stoltenberg podkreślił w czwartek, że kraje członkowskie są w tej kwestii jednomyślne, a stanowisko nie zmieniło się: Rosja nie ma prawa decydować, kto będzie członkiem NATO.

- Decyzja o członkostwie należy do krajów NATO i do państw aspirujących. Do nikogo innego. Prawo każdego kraju do wyboru własnej drogi jest podstawą europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa i musi być przestrzegane - dodał.

Jens Stoltenberg zaznaczył, że NATO stoi po stronie Ukrainy i Gruzji i sprzeciwia się stosowaniu siły przez mocarstwa. - Nie akceptujemy powrotu do czasów, gdy istniały strefy wpływów i gdy mocarstwa zastraszały innych lub dyktowały im, co mają robić. Żadna decyzja w sprawie Ukrainy nie zostanie podjęta bez Ukrainy. Żadna decyzja w sprawie Gruzji nie zostanie podjęta bez Gruzji - dodał.