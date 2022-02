Amerykański przywódca podkreślił, że Stany Zjednoczone nie stwierdziły widocznych oznak wycofywania się rosyjskich wojsk z okolic granicy z Ukrainą. Według Joe Bidena Rosjanie szukają pretekstu do ewentualnej inwazji.

- Wszystkie oznaki wskazują, że są gotowi wkroczyć na Ukrainę, zaatakować Ukrainę - dodał. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych do inwazji może dojść "w ciągu najbliższych kilku dni".

W czwartek w Nowym Jorku odbywa się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sytuacji na Ukrainie. Weźmie w nim udział sekretarz stanu USA Antony Blinken, który następnie uda się do Niemiec, gdzie będzie uczestniczył w Monachijskiej Konferencja Bezpieczeństwa.

"W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentem Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, aby w drodze do Monachium przemówił bezpośrednio do Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat poważnej sytuacji na Ukrainie" - przekazała w czwartek na Twitterze Linda Thomas-Greenfield, ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy ONZ.

Rosja ma konkretny cel na Ukrainie

Jak dodała Thomas-Greenfield, są dowody na to, że "Rosja zmierza w kierunku nieuchronnej inwazji".

"To kluczowy moment. Dzisiejsze posiedzenie Rady nie powinno odwracać od tego naszej uwagi. Powinno koncentrować się na tym, co dzieje się teraz na Ukrainie" - wskazała ambasadorka.

"Właśnie dlatego sekretarz Blinken przyjeżdża do Nowego Jorku w drodze do Monachium, aby zasygnalizować nasze intensywne zaangażowanie w dyplomację, zaproponować i nakreślić drogę do deeskalacji oraz jasno pokazać światu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wojnie" - wskazała Linda Thomas-Greenfield.

Napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej

Moskwa od poniedziałku informuje o wycofywaniu wojsk, które brały udział w ćwiczeniach, w pobliżu ukraińskich granic. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że w komunikatach resortu obrony nie ma szczegółów skąd i dokąd są przenoszone rosyjskie oddziały.

Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin poinformował, że według analityków, rosyjskie wojska zamiast się oddalać, to jeszcze bardziej przybliżają się do granic sąsiedniego państwa i ściągane są w te rejony nowe oddziały.

Szef NATO: Istnieje obawa, że Rosja szuka pretekstu do inwazji na Ukrainę

W czwartek wspierane przez Rosję oddziały separatystów niemal 30 razy ostrzeliwały z artylerii miejscowości położone w obwodach donieckim i ługańskim. Pociski trafiły m.in. w przedszkole. Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski nazwał to "potężną prowokacją".

Ostrzał na granicy. Rzecznik Kremla komentuje. MSZ Ukrainy wzywa partnerów

W wyniku ostrzału artyleryjskiego przedszkola 3 cywilne osoby dorosłe zostały ranne. Prorosyjskie oddziały ostrzelały też z artylerii m.in miejscowość Wrubiwka. Tam pocisk spadł na podwórze szkoły. Ranny też został mężczyzna w Marjince w obwodzie donieckim. Jak informuje ukraińska armia - od początku doby wspierani przez Rosję bojówkarze dokonali 29 ostrzałów, z czego 27 z użyciem artylerii.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił, że zachodzi obawa, iż Rosja szuka pretekstu do inwazji na Ukrainę.