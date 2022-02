Groźba użycia siły jest jednak jednym z ostatnich silnych argumentów Putina. Dlatego nakazał wojsku przeprowadzenie takich przygotowań, które byłby niezbędne do inwazji Ukrainy na dużą skalę. Zdjęcia mas czołgów i żołnierzy na granicach, autentycznie szykujących się na wojnę, uwiarygodniają jego groźby i sprawiają, że wszyscy z uwagą słuchają tego, co mówi. A mówi dość jasno, czego Rosja chce od Ukrainy.

Tłumaczył to w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" między innymi generał Bogusław Pacek:

Dlaczego Ukraina jest ważna dla Putina

Jak mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Agnieszka Legucka, analityczka PISM, Putin ma z Ukrainą taki podstawowy problem, że jest jego największą porażką. Na początku jego prezydentury w 2000 roku był to kraj silnie związany z Rosją i w większości prorosyjski. Dzisiaj jest w większości antyrosyjski, w faktycznym stanie wojny z Rosją i usilnie dążący ku integracji z UE oraz NATO.

To, czego dzisiaj Rosja dzisiaj chce od Ukrainy, to przede wszystkim zatrzymanie jej marszu na zachód. Uniknięcie jej bliskiej integracji z NATO i UE czy - być może - w dalszej perspektywie dołączenia do tych organizacji. Dla Kremla ta pierwsza organizacja jest zwłaszcza niebezpieczna. Putin i jego otoczenie postrzegają NATO wprost jako wroga w stylu zimnowojennym. Rozmieszczenie na terytorium Ukrainy zachodnich wojsk, baz czy systemów rakietowych byłoby z punktu widzenia Kremla katastrofą dla bezpieczeństwa Rosji. Nawet jeśli to by się stało nie w tym roku, nie za pięć lat, ale za dziesięć.

Istotnym ryzykiem z punktu widzenia Kremla jest też ogólna modernizacja Ukrainy, wdrażanie unijnych norm i przepisów. Powolne, bo powolne, ale jednak odejście od wzorców panujących w samej Rosji i większości państw byłego ZSRR. To niebezpieczny przykład dla Rosjan, że może nastąpić pozytywna zmiana. Celem Putina jest natomiast trwać i trwać bez zmian.

Mówił między innymi o tym w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" europoseł KO Paweł Zalewski:

Wojna nie jest celem sama w sobie

Dla Putina najważniejsze jest więc nie zbrojne podbicie Ukrainy, bo to byłoby ogromnie kosztowne (tak w krwi, jak i w pieniądzach), oznaczałoby bardzo negatywną reakcję świata i samych Rosjan oraz jeszcze ostrzejsze nastawienie Ukraińców wobec Rosji. Optymalnym rozwiązaniem jest zdobycie kontroli politycznej. Mówił o tym Gazeta.pl między innymi ukraiński pułkownik Leonid Matiuchin. Chodzi o doprowadzenie do takich zmian w ukraińskiej polityce, aby to sami ukraińscy przywódcy postanowili nie integrować się z Zachodem, ale pozostać w szarej strefie pomiędzy nim a Rosją.

Osiągnięcie tego celu jest oczywiście trudne dla Rosjan, z czego wynika obecny kryzys. Sprawy zaszły tak daleko, że jedynym argumentem została siła i groźba, które mają prowadzić do napięć na Ukrainie, strat gospodarczych, zniechęcenia samych Ukraińców do opierania się rosyjskim wpływom i zmęczenia Zachodu całą sytuacją. Z tego powodu prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński tak bardzo stara się uspokajać swoich współobywateli, apeluje o jedność w obliczu zagrożenia i wzywa świat do wsparcia.

Niestety dla Ukraińców są w środku większej geopolitycznej rozgrywki na linii USA-Rosja-Chiny. Amerykanie najchętniej skupiliby się na Chińczykach, jako na najpoważniejszym wyzwaniu dla swojej pozycji. Rosjanie o tym wiedzą, więc pozostając w luźnym sojuszu z Chińczykami, wykorzystują sytuację. Wywierają presję na Ukrainę, ale też ogólnie na NATO poprzez stawianie daleko idących żądań odnośnie do jego obecności w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykanie najwyraźniej postanowili powiedzieć "sprawdzam" i zareagowali ostro. Być może chcą w ten sposób doprowadzić do jakiegoś zdecydowanego rozstrzygnięcia i uniknąć długotrwałego kryzysu angażującego ich sił. Jeśli Rosja ustąpi, to super, można zaznawać chwały tych, którzy jej dali odpór, i zająć się Chinami. Jeśli Rosja zaatakuje, to też nie będzie źle, bo wojna na dużą skalę ją uwiąże na długie lata i być może skłoni Europejczyków do poważniejszego zajęcia się swoim bezpieczeństwem.