Ukraina-Rosja. Ostrzał na granicy. Rzecznik Kremla komentuje. MSZ Ukrainy wzywa partnerów

W czwartek rano prorosyjscy rebelianci w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy oskarżyli ukraińskie wojska o złamanie warunków zawieszenia broni. Zdaniem przedstawicieli tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, strona ukraińska "ostrzelała z ciężkiej broni cztery miejscowości, a także pozycje milicji ludowej".

Ukraińska armia zdecydowanie odpiera te oskarżenia. Jej przedstawiciele zaznaczyli, że to siły przeciwnika ostrzelały pozycje ukraińskich sił rządowych.

- Nasze pozycje zostały ostrzelane z zabronionej broni [przez porozumienie mińskie - przyp.red], w tym z użyciem artylerii 122 mm, ukraińskie wojsko nie otwierało ognia w odpowiedzi - poinformowali przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych w rozmowie z agencją Reutera.

Jak przekazała ukraińska rządowa organizacja Joint Forces Operation, zrzeszająca służby wojskowe działające na rzecz przywrócenia pokoju we wschodniej Ukrainie, separatyści ostrzelali za to przedszkole w Stanicy Ługańskiej (jednej z miejscowości na linii frontu). Jak podano, dwie osoby zostały ranne, a miejscową ludność ewakuowano do schronów.

Rosyjskie wojska okupacyjne ze szczególnym cynizmem wystrzeliły pociski w stronę Stanicy Ługańskiej. Wykorzystano ciężką broń artyleryjską, pociski dostały się do placówki przedszkolnej, gdzie wyrządziły szkody. Według wstępnych danych rannych zostało dwóch cywilów

- przekazały ukraińskie służby we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Donbas. Separatyści ostrzelali przedszkole. Kreml i MSZ Ukrainy reagują

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Polityk na Twitterze wezwał sojuszników do potępienia aktu agresji.

Ukraińska wieś Stanica Ługańska została ostrzelana z ciężkiej broni z okupowanego terytorium Donbasu. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Wzywamy wszystkich partnerów do szybkiego potępienia tego poważnego naruszenia porozumień mińskich przez Rosję w i tak już napiętej sytuacji bezpieczeństwa

- czytamy we wpisie Kuleby.

Napiętą sytuację skomentował również rzecznik Kremla. Zdaniem Dmitrija Pieskowa, cytowanego przez CBS News, "sytuacja w pobliżu granic Rosji może się zaognić w każdej chwili".

Ekspert: Spodziewałbym się, że do rozwoju działań zbrojnych dojdzie w efekcie prowokacji innego typu

Jak przyznaje w wywiadzie z Gazeta.pl Dariusz Materniak, szef portalu i organizacji polukr.net, "sytuacja na ten moment wydaje się standardowa". Ekspert przypomina, że w regionie "rzadko zdarza się dzień spokoju", a starcia trwają tam już od ośmiu lat. Przyznaje jednak, że obecnie, w związku z napięciem na linii Rosja-Ukraina, okoliczności są nieco inne. W jego ocenie, że dzisiejszy ostrzał nie doprowadzi w najbliższym czasie do eskalacji konfliktu.

- Bardziej spodziewałbym się, że do rozwoju działań zbrojnych dojdzie w efekcie prowokacji innego typu. Jeżeli doszłoby do ostrzału i poszkodowania np. osób cywilnych po stronie rosyjskiej, to wówczas zostanie o to oskarżona Ukraina, co posłuży jako pretekst do interwencji zbrojnej - dodaje Materniak. Więcej w poniższym materiale: