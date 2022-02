Prorosyjscy separatyści oskarżają Kijów o ostrzał. Ukraina zaprzecza

Rebelianci utrzymują, że ostrzał był prowadzony z ciężkich karabinów maszynowych, a także z moździerzy kalibru 82 i 120 milimetrów, które na mocy traktatu z Mińska powinny być wycofane z tego rejonu. Oskarżają oni stronę ukraińską o łamanie postanowień porozumienia z Mińska w sytuacji poważnego napięcia na granicy Ukrainy z Rosją.

Ukraińska armia zaprzeczyła tym oskarżeniom. Zaznaczyła zarazem, że siły przeciwnika ostrzelały pozycje ukraińskich sił rządowych.

- Nasze pozycje zostały ostrzelane z zabronionej broni (przez porozumienie mińskie - przyp.red), w tym z użyciem artylerii 122 mm, ukraińskie wojsko nie otwierało ognia w odpowiedzi - poinformowali przedstawiciele ukraińskich sił zbrojnych w rozmowie z agencją Reutera.

Ukraina. Prorosyjscy separatyści twierdzą, że Kijów złamał postanowienia z Mińska

Przypomnijmy, że we wtorek rosyjski wysłannik do Unii Europejskiej Władimir Cziżow powiedział, że Rosja "nie zaatakuje Ukrainy tak długo, aż nie zostanie do tego sprowokowana". - Jeśli Ukraińcy przeprowadzą atak na Rosję, nie powinniście się dziwić, że będziemy kontraatakować. To samo zrobimy wtedy, gdy zaczną zabijać obywateli Rosji w jakimkolwiek miejscu - na przykład w Donbasie - ostrzegał.

W strefie przygranicznej pod pozorem przeprowadzania manewrów zgromadzono ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy z ciężkim sprzętem. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, według informacji Białego Domu wojsk Kremla stale przybywa.

Choć Rosja deklaruje zakończenie ćwiczeń, przedstawiciele Białego Domu twierdzą, że deklaracje Kremla o wycofaniu części wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy nie mają pokrycia w rzeczywistości i że Rosja w każdej chwili może przeprowadzić operacje mające stanowić pretekst do inwazji.

- Mamy potwierdzenie, że w ostatnich dniach Rosja zwiększyła liczebność swoich wojsk wzdłuż ukraińskiej granicy o 7 tysięcy, a część z tych oddziałów przybyła tam nie dalej jak wczoraj - powiedział na spotkaniu z prasą wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji.

W Brukseli w czwartek o 12.30 odbędzie się nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców dotyczący groźby kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Liderzy 27 krajów mieli dziś w planach przylot do Brukseli na unijno-afrykański szczyt, który rozpoczyna się po 14.00. Zdecydowano więc, że wcześniej, podczas godzinnej narady, podsumują przygotowania do wspólnej odpowiedzi na wypadek gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę.

Ukraina żąda od Rosji "przejrzystości i faktów". Kolejne 48-godzinne ultimatum

Jest to szczyt nadzwyczajny, nieformalny, więc nie będzie tradycyjnych konkluzji ze spotkania. Może natomiast być wspólne oświadczenie 27-ki. Stanowisko Unii wobec tego, co dzieje się na Wschodzie, jest jednoznaczne.

- Rosja podjęła bezprecedensową eskalację wobec Ukrainy. Otoczenie tego kraju wojskami na niespotykaną skalę może być postrzegane wyłącznie jako działanie agresywne. Ta eskalacja jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Jest również zagrożeniem dla międzynarodowego systemu opartego na zasadach - mówił wczoraj w Europarlamencie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Podkreślał, że Unia wciąż ma nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.

Jeśli rozmowy zawiodą i dojdzie na inwazji, wtedy Unia nałoży surowe sankcje i nie będą to tylko - jak mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - restrykcje dyplomatyczne polegające na zamrożeniu aktywów.