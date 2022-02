Ukraina żąda od Rosji "przejrzystości i faktów". Kolejne 48-godzinne ultimatum

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zażądał w imieniu swojego kraju wspólnych rozmów z Rosją w ramach OBWE. Minister chce, by odbyły się one w ciągu najbliższych dwóch dni. We wtorek strona rosyjska nie stawiła się na spotkaniu w Wiedniu, którego także domagała się Ukraina.

