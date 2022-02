Wstrząsające nagrania z farmy mlecznej w Walii. Krowy kopane i bite

Organizacja Animal Equality walcząca o prawa zwierząt ujawniła efekty śledztwa przeprowadzonego na jednej z farm mlecznych w Walii. Farma jest powiązana z dystrybutorem mleka m.in. dla dużych sieci gastronomicznych.

Jak podaje organizacja, w ciągu trwającego kilka miesięcy śledztwa rozpoczętego w drugiej połowie ubiegłego roku zarejestrowano szereg poważnych naruszeń prawa. Pracownicy mieli m.in. kopać krowy, uderzać je metalowymi łopatami, ciągnąć za ogon.

Działacze Animal Equality opisali również historię krowy, która miała cierpieć z powodu silnego bólu po tym, jak zmarło w jej wnętrzu nienarodzone cielę. Weterynarz zalecał natychmiastową eutanazję, na co kierownictwo farmy miało się nie zgodzić ze względów finansowych. Krowa ostatecznie zmarła w nocy.

"Nigdy nie jest tak, że tylko jedno gospodarstwo lub pracownik jest "czarną owcą" – cały przemysł mleczarski opiera się na wyzysku, u podstaw czego leży cierpienie zwierząt" - ocenia Animal Equality.

Wielka Brytania. Śledztwo ws. farmy mlecznej

Brytyjska firma prawnicza Advocates for Animals złożyła w imieniu Animal Equality skargę do lokalnych władz na działania pracowników farmy.

- Wzywamy władze do wykorzystania pełnej mocy prawa, aby pociągnąć tę farmę do odpowiedzialności za nadużycia wobec zwierząt. Skazanie za okrucieństwo nie pomoże krowom, które zostały brutalnie pobite lub pozostawione na śmierć w agonii w ciągu nocy, ale wyśle silny sygnał do tej branży, że Wielka Brytania nie będzie tolerować takiego okrucieństwa - komentuje Abigail Penny, dyrektor wykonawcza brytyjskiego oddziału Animal Equality.

Materiały dotyczące dręczenia zwierząt pokazano w tym tygodniu w programie BBC "Panorama". Prawnicy farmy mlecznej przekonywali w rozmowie z BBC, że gdyby doszło do znęcania nad krowami ze strony któregoś z pracowników, doszłoby do wszczęcia procedury dyscyplinarnej. Przedstawiciele podkreślili również, że firma inwestuje w zdrowie i dobrostan znajdujących się tam zwierząt.

