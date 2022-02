Sekretarz stanu USA: Nie zauważyliśmy żadnego znaczącego wycofywania wojsk. Wręcz przeciwnie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało we wtorek, że część wojsk spod granicy z Ukrainą zostanie zawrócona do garnizonów.

REKLAMA

Ponadto, w środę rosyjski resort opublikował film, który ma przedstawiać jednostki Południowego Okręgu Wojskowego po zakończeniu udziału w ćwiczeniach taktycznych na poligonach Półwyspu Krymskiego. Jednostki miały udawać się do swoich stałych punktów rozmieszczenia.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W wywiadzie dla telewizji ABC sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że to co deklarują władze Rosji, nie ma pokrycia w rzeczywistości.

- Nie zauważyliśmy żadnego znaczącego wycofywania wojsk. Wręcz przeciwnie. Nadal widzimy, że oddziały które byłyby na czele potencjalnej inwazji na Ukrainę, są zgromadzone przy granicy - powiedział.

Zobacz wideo Czy grozi nam otwarty konflikt między Rosją a Ukrainą? Zalewski: Myślę, że nie

"Putin może nacisnąć na spust dzisiaj, jutro albo w przyszłym tygodniu"

Szef amerykańskiej dyplomacji określił sytuację wokół Ukrainy mianem bardzo niepokojącej. Według Blinkena inwazja może nastąpić w dowolnym momencie. - Prezydent Putin zgromadził jednostki, które mogą ruszyć w każdej chwili. Może nacisnąć na spust dzisiaj, jutro albo w przyszłym tygodniu, jeśli zechce wznowić agresję wobec Ukrainy - dodał sekretarz stanu USA.

Rosja poinformowała o zakończeniu ćwiczeń na Krymie. Widać ruchy wojsk

Antony Blinken powtórzył słowa prezydenta Joe Bidena, że Ameryka preferuje dyplomację, ale jest też przygotowana odpowiedzieć na agresję. - Wybór należy do prezydenta Putina - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

NATO o zwiększeniu sił na flance wschodniej

Ministrowie obrony krajów NATO na posiedzeniu w Brukseli ustalili, że Sojusz zwiększy swoje siły na flance wschodniej. Na razie nie podano, jak dokładnie będzie wyglądać zwiększenie liczebności wojsk w Polsce oraz na wschodzie i południowym-wschodzie Europy.

Nad szczegółami mają teraz pracować wojskowi eksperci. Wiadomo, że podczas środowego spotkania w Brukseli Francja zaproponowała, że może wysłać żołnierzy do Rumunii.

Rosja kpi z dat ataku na Ukrainę. Rzeczniczka MSZ: Chciałabym zaplanować wakacje

Osiem lat temu po aneksji Krymu przez Rosję i po wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy NATO zaczęło wysyłać żołnierzy do Polski i krajów bałtyckich. Utworzono również nowe siły szybkiego reagowania oraz rozpoczęto reformy systemów dowodzenia i logistyki.

Kaczyński o Ukrainie: Nie jestem przekonany, czy w zamiarze Putina była ta agresja

Po tym jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą co najmniej 130 tysięcy żołnierzy, Stany Zjednoczone postawiły w stan gotowości 8,5 tysiąca swoich żołnierzy. W ostatnich dniach USA przysłały też do Polski niemal 5 tysięcy żołnierzy. Swoje siły do krajów członkowskich wysłały też Niemcy i Wielka Brytania.

Przypuszcza się, że ostateczne decyzje o wysłaniu kolejnych żołnierzy przez poszczególne kraje członkowskie zapadną na planowanym na koniec czerwca szczycie NATO w Madrycie.