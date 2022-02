Rosja kpi z podawanych przez media dat "najazdu" na Ukrainę. Zacharowa: Chciałabym zaplanować wakacje

Zobacz wideo Czy grozi nam otwarty konflikt między Rosją a Ukrainą? Zalewski: Myślę, że nie

Rosja zdaje się kpić z doniesień dotyczących eskalacji jej konfliktu z Ukrainą. Najpierw głośno zrobiło się o słowach ambasadora Rosji przy Unii Europejskiej, Władimira Czyżowa, który uznał, że spekulacje dotyczące ataku Rosji, do którego miałoby dojść 16 lutego, są nieprawdziwe, ponieważ "wojny w Europie rzadko zaczynają się w środę". Teraz głos zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

REKLAMA

Rosja. Rzeczniczka MSZ kpi ze spekulacji dotyczących ataku na Ukrainę

"Prośba do amerykańskich i brytyjskich mediów dezinformacyjnych. Bloomberg, The New York Times, The Sun itp. - ogłoście harmonogram naszych "najazdów" na nadchodzący rok. Chciałbym zaplanować wakacje" - napisała na Facebooku rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa.

Do tematu eskalacji konfliktu z Ukrainą odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak podaje agencja Associated Press, gdy w środę (16 lutego) został zapytany przez dziennikarzy, czy administracja kraju działa w nocy inaczej niż zwykle, odpowiedział, że wszyscy spali spokojnie i jak zwykle rano wznowili pracę. Reakcję zachodu określił natomiast "histerią".

Więcej na temat konfliktu Rosji z Ukrainą przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kaczyński o Ukrainie: Nie jestem przekonany, czy w zamiarze Putina była ta agresja

Konflikt rosyjsko-ukraiński. NATO ponownie wzywa Rosję do dyplomacji

NATO po raz kolejny wezwało Rosję do pokojowego rozwiązania sytuacji na granicy z Ukrainą. Przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych przy Sojuszu podało, że podczas trwającego spotkania ministrów obrony krajów NATO w Brukseli, politycy ponownie wezwali rosyjskie władze do deeskalacji napięcia i do rozwiązania sporu drogą dyplomacji. Ministrowie mieli też powtórzyć zapowiedź, że ewentualna inwazja na Ukrainę będzie Rosję "drogo kosztować".

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przekazał natomiast, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych dowodów na to, że Rosja, mimo wcześniejszych zapewnień, wycofuje część swoich wojsk z granicy z Ukrainą. - Z przykrością muszę stwierdzić, że jest różnica pomiędzy tym, co Rosja mówi, a tym, co robi. Nie widzimy znaczących zmian w liczbie wojsk rosyjskich przy granicy - powiedział Blinken w wywiadzie.

Blinken reaguje na rezolucję Dumy. "Byłoby to rażącym naruszeniem prawa"