Blinken ostrzega Rosję ws. Doniecka i Ługańska. "Byłoby to rażącym naruszeniem prawa"

"Uznanie przez Kreml tzw. republik Donieckiej i Ługańskiej za 'niepodległe' oznaczałoby całkowite odrzucenie porozumień mińskich, które pozostają najlepszym sposobem na konfliktu w Donbasie" - napisał na Twitterze Antony Blinken.

Duma przyjęła rezolucję ws. samozwańczych republik

Rosyjska Duma przyjęła w środę rezolucję wzywającą Władimira Putina do uznania niepodległości kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów samozwańczych republik: Ługańskiej i Donieckiej. W ocenie części rosyjskich komentatorów, inicjatywa parlamentarzystów, którą nazywają "pełzającą aneksją", jest jednym z elementów presji wywieranej Kremla na państwa NATO.

Odnosząc się do rezolucji przyjętej przez niższą izbę rosyjskiego parlamentu Władimir Putin stwierdził, że większość Rosjan współczuje mieszkańcom Donbasu i wyraża nadzieję, iż sytuacja tam zmieni się na lepsze. Prezydent Rosji jednoznacznie nie powiedział, czy podpisze dokument o uznaniu niepodległości samozwańczych republik.

Antony Blinken: Naruszenie prawa międzynarodowego

Sekretarz stanu do rezolucji szerzej odnosi się w komentarzu, który cytuje Reuters. - Wejście w życie tej rezolucji w większym stopniu podważyłoby suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, stanowiłoby rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zakwestionowałoby deklarowane przez Rosję zaangażowanie w dyplomację na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu - ocenił.

Unia Europejska i NATO przestrzegają Rosję przed uznaniem niepodległości Republik Ługańskiej i Donieckiej. To tereny należące do Ukrainy, które rosyjskie wojska okupują od 2014 roku. Duma Państwowa zwróciła się o uznanie ich niezależności do prezydenta Władimira Putina.

Rosja szykuje się na połknięcie Donbasu. Projekty rezolucji

Sekretarz generalny NATO powiedział, że jeśli dojdzie do uznania niepodległości tych okręgów, to będzie to kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy i jej suwerenności. - Bo nie ma wątpliwości, że Donieck i Ługańsk są częścią Ukrainy w ramach granic uznanych na szczeblu międzynarodowym - podkreślił Jens Stoltenberg dodając, że uznanie republik będzie pogwałceniem międzynarodowego prawa i utrudni znalezienie politycznego rozwiązania w ramach porozumień mińskich dotyczących zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy.

Apel rosyjskiej Dumy skomentowała też ambasador USA przy NATO. Julianne Smith powiedziała, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu.

