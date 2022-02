Szef NATO: "Rosja nadal koncentruje wojska w pobliżu Ukrainy. Spodziewamy się najgorszego"

Zobacz wideo Po co Putinowi destabilizacja sytuacji na Ukrainie? Pytamy posła Zalewskiego

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało w środę wideo, na którym widać kolumnę czołgów i pojazdów wojskowych opuszczających Krym po ćwiczeniach. Według zamieszczonej informacji jednostki powrócą następnie do swoich baz.

Szef NATO stwierdził jednak, że nie ma potwierdzenia informacji z Moskwy o wycofaniu części rosyjskich wojsk z Ukrainy czy z terenów z nią graniczących. Wręcz przeciwnie, Rosja gromadzi coraz więcej wojsk w regionie. - Rosja zachowuje zdolność do przeprowadzenia pełnej inwazji na Ukrainie bez ostrzeżenia - powiedział Jens Stoltenberg. Podkreślił też, że Rosja prowadziła w przeszłości działania pozorowane, jedynie przesuwając swoje siły, zamiast je wycofywać.

- Jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale spodziewamy się najgorszego - oświadczył Jens Stoltenberg. Powtórzył ostrzeżenie, że jeśli Moskwa ponownie zaatakuje Ukrainę, to zapłaci wysoką cenę. Dodał, że sygnalizowana gotowość Rosji do dialogu daje powody do ostrożnego optymizmu.

Słowa szefa NATO potwierdza brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. - Wielka Brytania do tej pory nie widziała żadnych dowodów na to, że Rosja wycofuje wojska z pozycji w pobliżu granicy z Ukrainą - powiedział, jak podaje Reuters, w środę.

Z kolei amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin powiedział w Brukseli, iż "ostatnie dni pokazały, że NATO się wzmocniło". Jak zapewnił, zobowiązania Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpieczeństwa są gwarantowane. - Uznajemy artykuł 5. i zasadę zbiorowego bezpieczeństwa - dodał.

Po południu Lloyd Austin weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Głównym tematem posiedzenia będzie groźba kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

We wtorek wieczorem czasu polskiego głos ws. napięć wokół Ukrainy zabrał Joe Biden. - Jeśli Rosja zaatakuje, zjednoczymy świat, żeby przeciwstawić się tej agresji. Jesteśmy gotowi na nałożenie ogromnych sankcji. [...] Jeśli Rosja miałaby uderzyć w najbliższych dniach, koszt będzie ogromny. To spotka się z ogromnym międzynarodowym potępieniem. Świat nie zapomni, że Rosja bez powodu wybrała śmierć i zniszczenie. Uderzenie w Ukrainę będzie raną, którą Rosja zada sama sobie - podkreślił amerykański prezydent.

