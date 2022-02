Sytuacja na Ukrainie. Rosja nie wzięła udziału w spotkaniu OBWE. "Nie jest to zaskakujące"

Zobacz wideo Czy Amerykanie mają rację, ostrzegając przed inwazją Rosji na Ukrainę? Sikorski komentuje

Wtorkowe spotkanie stron na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego OBWE zostało zwołane na prośbę Ukrainy, która chciała poruszyć temat napiętej sytuacji z Rosją. - Niestety, choć może nie jest to zaskakujące, nie było Federacji Rosyjskiej - powiedział ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter. - Stany Zjednoczone wraz z wieloma innymi państwami uczestniczącymi w spotkaniu są poważnie zaniepokojone konsekwencjami wysoce nietypowych działań wojskowych Rosji i wyraźną możliwością inwazji na Ukrainę - podkreślił, jak cytuje CBS News, amerykański dyplomata.

- Kategorycznie odrzucamy twierdzenia, że obawy, które podniosła Ukraina i społeczność międzynarodowa, są raczej przyczyną niż konsekwencją eskalacji Rosji - dodał. - Świat patrzy, a fakty są jasne - stwierdził Michael Carpenter.

Dwa dni wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, informując o spotkaniu stron, podkreślił, że "jeśli Rosja mówi poważnie o niepodzielności bezpieczeństwa w ramach OBWE, musi wypełnić swoje zobowiązanie do wojskowej przejrzystości w celu deeskalacji napięć i zwiększenia wspólnego bezpieczeństwa".

Ambasador Rosji przy UE: Wojny w Europie rzadko zaczynają się w środę

Spotkanie ministrów obrony ws. ewentualnej inwazji na Ukrainę

Groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę zdominuje rozpoczynające się w środę w Brukseli dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg mówił we wtorek, że mamy do czynienia z najpoważniejszym od dekad kryzysem bezpieczeństwa w Europie. Jak zaznaczył, Rosja zgromadziła na Ukrainie i w pobliżu niej największą liczbę wojsk od zakończenia zimnej wojny. - Wszystko jest przygotowane do ataku - powiedział Jens Stoltenberg podkreślając, że Rosja zapłaci wysoką cenę za kolejną inwazję na Ukrainę. - Są sygnały z Moskwy o kontynuowaniu rozmów dyplomatycznych. To daje podstawy do ostrożnego optymizmu, ale nie ma na razie oznak deeskalacji - dodał.

Ambasador USA przy NATO Julianne Smith powiedziała, że ministrowie mają omówić w środę możliwości wzmocnienia sił na wschodzie. - Sojusz już jest w takim momencie, że kraje uważają, że potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO - podkreśliła.

W środę sojusznicy będą rozmawiać we własnym gronie, w czwartek natomiast spotkają się z ministrami obrony Szwecji i Finlandii, oraz Gruzji i Ukrainy.

