Ursula von der Leyen: UE poradzi sobie, jeśli Rosja odetnie gaz. Wskazała rozwiązania

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von de Leyen zapewniła, że UE poradzi sobie, jeśli Rosja odetnie dopływ gazu do Europy. - Współpracowaliśmy ze wszystkimi państwami członkowskimi, by uniezależnić się od Gazpromu i Rosji. Odrobiliśmy pracę domową i jesteśmy bezpieczni - stwierdziła. Dodała, że KE pracuje nad kontraktami z USA, Katarem czy Japonią, które miałyby dostarczać surowiec do UE.

3 Johanna Geron / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl