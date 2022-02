Temat konfliktu na linii Ukraina-Rosja od kilkunastu dni nie schodzi z głównych wydań mediów na całym świecie. W jaki sposób Putin naciska na Kijów? Rosja oficjalnie twierdzi, że nie ma zamiaru atakować Ukrainy, jednak w ostatnich kilku miesiącach zgromadziła wojsko niedaleko granicy, co sugeruje, że może podjąć jakieś działania. Z raportów agencji wywiadowczych, które trafiają do mediów, wynika również, że Rosja ma być zdolna do szerokich działań, w tym do zaatakowania Ukrainy na pełną skalę. - Niektórzy mówią, że 16 lutego będzie dniem napaści. Uczynimy ten dzień dniem jedności. Wywieśmy flagi narodowe i pokażą całemu światu jedność - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rosja-Ukraina. Dlaczego Rosja grozi Ukrainie inwazją?

"The Guardian" i agencja AP przygotowały specjalne materiały, w których odpowiadają na pytania na temat konfliktu Rosji z Ukrainą, które najczęściej są wyszukiwane w internecie. Jak zauważają brytyjscy dziennikarze, rosyjscy politycy codziennie zaprzeczają zamiarom inwazji na Ukrainę. Władimir Putin mówił, że "Rosja nie chce wojny" po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem czy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Problem w tym, że politycy z Zachodu nie ufają zapewnieniom prezydenta Rosji. Ponadto Władimir Putin nie chce wyjaśnić, dlaczego ponad połowa rosyjskich sił zbrojnych została zgrupowana przy granicy z Ukrainą.

Dlaczego Władimir Putin miałby wydać decyzję o ataku na Ukrainę?

Brytyjscy politycy mają w tej sprawie kilka teorii. Nieoficjalnie obawiają się, że Putin będzie chciał odbudować rosyjską strefę wpływów w Europie Wschodniej, która obejmowałaby głównie byłe republiki radzieckie - w tym właśnie Ukrainę czy Białoruś. Jak zauważają, Władimir Putin wielokrotnie "ubolewał nad stratą" wpływu na te tereny po upadku Związku Radzieckiego. Kolejnym powodem może być chęć pokazania Zachodowi, że Rosja nadal jest supermocarstwem, a od decyzji tego kraju może leżeć stabilizacja gospodarek wielu krajów.

Dlaczego Ukraina?

Władimir Putin ma obawiać się, że strategicznie ważna dla Rosji Ukraina - z którą graniczy od południa i zachodu, za bardzo "asymiluje się" z Zachodem. Prezydent Rosji otwarcie też sprzeciwia się bliskości wojsk NATO, apelując o zmniejszenie liczbę wojsk tej organizacji na wschodniej flance - w tym. m.in. w Polsce.

Poza tym Putin wielokrotnie mówił, że Rosja i Ukraina to "jeden naród". AP przypomina, że dawniej prezydent Putin mówił, że "duże fragmenty ukraińskiego terytorium to historyczne części Rosji". Mieszkańcy wschodniej Ukrainy faktycznie o wiele częściej posługują się bowiem rosyjskim, niż ukraińskim. Mimo tego władze chociażby Charkowa deklarują, że nie mają zamiaru odłączać się do Ukrainy. Ponadto działania z 2014 roku, gdy Rosja zajęła Krym, jeszcze bardziej wzmocniły jedność i tożsamość narodową Ukraińców, a pragnienie tego kraju, by sprzymierzyć się z Zachodem, tylko wzrosło.

Kryzys w relacjach Ukrainy i Rosji. Dlaczego teraz?

Decyzja Władimira Putina może być związana z wycofaniem sił NATO z Afganistanu, co ma być przez prezydenta Rosji odbierane jako słabość Zachodu. Dodatkowo polityk potrzebuje "wielkiego zwycięstwa", które pozwoli mu odbudować poparcie w Rosji oraz usprawiedliwić antyzachodnią politykę i przykryć korupcyjne afery. Ma to być też odpowiedź Rosji na sankcje, jakie zostały nałożone po pierwszym ataku na Ukrainę w 2014 roku.

Jakie są żądania Władimira Putina?

Władimir Putin chce, by NATO zapewniła, że nie zaakceptuje Ukrainy, ale też Gruzji i Mołdawii jako członków swojej organizacji. Domaga się również wycofania wojsk sojuszu z "krajów frontowych", takich jak Polska, Rumunia i Bułgaria. Jak dodaje AP, prezydent Rosji stwierdził nawet, że "Zachód doprowadził go do granic cierpliwości", a "ekspansja NATO" zmniejszyła poczucie bezpieczeństwa Rosji.

Putin, o czym wspominał też na konferencji prasowej 15 lutego, oczekuje przyjęcia przez Kijów autonomicznego statusu regionu Donbasu. Poza tym chce, by Ukraina zrzekła się praw do Krymu. Jeśli Zachód zgodzi się na żądania Putina, to nastąpi znacznie "przeorganizowanie" systemu bezpieczeństwa w Europie, dając Rosji szansę na zwiększenie swoich wpływów.

Czy Ukraina dołączy do NATO?

Amerykańscy eksperci uważają, że perspektywy na przyłączenie się Ukrainy do NATO w najbliższej przyszłości są bardzo mało prawdopodobne. Chociaż w 2008 roku stwierdzono, że Ukraina i Gruzja mogą dołączyć do NATO, to przywódcy sojuszu nie dali tym krajom tzw. planu działań na rzecz członkowstwa - czyli warunków, jakie muszą spełnić by dołączyć do NATO. Przyjęciu Ukrainy sprzeciwiały się wówczas Niemcy i Francja, a oficjalne stanowisko NATO wobec Ukrainy było natomiast takie, że kraj ten musi przeprowadzić daleko idące reformy rządowe, zanim stanie się kandydatem do członkostwa. "Chociaż drzwi NATO są otwarte, to Ukraina nie zmieści się w nich w najbliższym czasie" - czytamy na AP.

