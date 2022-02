Podczas konferencji 15 lutego w Moskwie Władimir Putin powiedział, że NATO zbombardowało Belgrad pod koniec lat 90. bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Scholz zareagował i podkreślił, że ludobójstwo zostało wówczas powstrzymane. Wówczas Putin odpowiedział, że "ludobójstwo" ma miejsce także dziś na wschodzie Ukrainy, a konkretnie w Donbasie. Na to kanclerz Niemiec już nie zareagował. Więcej o konferencji prasowej w poniższym artykule.

Kanclerz Niemiec skomentował słowa Putina o "ludobójstwie" Rosjan w Donbasie. "To mocne słowo i to był błąd"

Po konferencji z Władimirem Putinem, Scholz spotkał się z niemieckimi dziennikarzami. W rozmowie z nimi odrzucił tezę prezydenta Rosji, jakoby w Donbasie dochodziło do "ludobójstwa" rosyjskojęzycznych obywateli. - To mocne słowo i to był błąd - powiedział Olaf Scholz pytany o reakcję na słowa Putina.

- Politycy i dziennikarze w Rosji często posługują się tym określeniem, nie bacząc na jego znaczenie. W każdym razie tym razem zostało zastosowane niewłaściwie - ocenił dalej polityk, cytowany przez niemiecką telewizję publiczną ZDF.

Kanclerz Niemiec skrytykował też rezolucję przyjętą przez Dumę. Jak informowaliśmy, wyzywa ona Kreml do uznania niepodległości republik Ługańskiej i Donieckiej, które znajdują się we wschodniej Ukrainie przy granicy z Rosją.

Polityk zapytany o to, czy rezolucja Dumy oznacza kolejną "zimną aneksję" w Europie stwierdził, że "nie wszystkie legislacyjne zabiegi muszą być potwierdzone czynami". - Rosja skupia się na niedopuszczeniu do rozszerzenia NATO o Ukrainę. Kwestia ta nie powinna być dla niej jednak powodem do wszczynania konfliktu, bo nie znajduje się obecnie na porządku dziennym - powiedział Olaf Scholz.

