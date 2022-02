Putin uzna niepodległość republik w Donbasie? Ekspert: Byłaby to porażka Rosji i sukces Ukrainy

Zobacz wideo Czy Amerykanie mają rację, ostrzegając przed inwazją Rosji na Ukrainę? Sikorski komentuje

We wtorek rosyjska Duma Państwowa wezwała prezydenta Władimira Putina do uznania niepodległości kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów samozwańczych Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych w Donbasie. Do tego apelu odniósł się na antenie TVN24 BiS Marek Menkiszak. Kierownik Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich stwierdził, że Putin wcale "nie chce Donbasu". - Putin chce za pomocą Donbasu wywierać wpływ na Ukrainę, na jej życie polityczne, politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa - podkreślił.

Ekspert: Inwazja rosyjska jest przede wszystkim straszakiem

Jak zaznaczył Menkiszak, zarówno rosyjskie działania militarne w Donbasie, jak i powtarzana co jakiś czas groźba uznania za niepodległe Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za każdym razem jest "straszakiem". - Jest straszakiem, który ma wywrzeć presje na Kijów, ale ma też wywrzeć presję na uczestników formatu normandzkiego - Francję i Niemcy - po to, aby oni z kolei na Kijowie wymusili ustępstwa, czyli realizację porozumień mińskich wedle interpretacji tych porozumień, jaką ma Moskwa - powiedział ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Marek Menkiszak stwierdził, że gdyby ta groźba została zrealizowana, czyli niepodległość tych "parapaństw" zostałaby uznana, to byłaby to "de facto porażka Rosji i sukces Ukrainy". - Ponieważ obecne władze ukraińskie wbrew deklaracjom nie są zainteresowane reintegracją okupowanych terytoriów. I tak naprawdę Rosja wywróciłaby w ten sposób sama porozumienia mińskie - podkreślił, dodając, że ewentualna "inwazja rosyjska jest przede wszystkim straszakiem" i "elementem wojny psychologicznej". - Wszystko to służy temu, żeby pokazać, że Rosja jest gotowa na najbardziej radykalne działania po to, aby wymuszać ustępstwa ze strony zachodniej, ze strony ukraińskiej - stwierdził w rozmowie z TVN24 BiS ekspert.

Rosja i jej separatystyczne republiki

Z kolei jak zauważa Maciek Kucharczyk, "Rosja jest na ostatniej prostej do wzbogacenia się o kolejne kompletnie zależne od siebie parapaństewka. Donieck i Ługańsk mogą stać się kolejną pozycją na liście sztucznych separatystycznych tworów, którymi Kreml od lat 90. stara się wpływać na sąsiadów".

"Pomimo ciągłych zapewnień rosyjskich władz o pokojowych zamiarach i nieużywaniu siły zbrojnej (w przeciwieństwie do NATO i USA, którym są zawsze przypominane wojny w Afganistanie, Iraku, Libii czy Serbii), na granicach Rosji wyrósł cały szereg zależnych od niej separatystycznych enklaw. Takich, które nie mają w sposób jednoznaczny uregulowanego statusu, a ich granice wyznaczają jedynie zawieszenia broni wymuszone groźbą rosyjskiej siły" - zaznacza dziennikarz Gazeta.pl.

