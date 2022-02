Rosja zapewnia, że wycofuje wojska. NATO: Nie ma żadnych oznak deeskalacji, wręcz przeciwnie

Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył

We wtorek Rosja ogłosiła, że wycofuje część wojsk zgromadzonych przy granicy z Ukrainą. Rzecznik rosyjskiego MON przekazał, że "jednostki południowego i zachodniego okręgu wojskowego, po wykonaniu swoich zadań, rozpoczęły już załadunek na transport kolejowy oraz drogowy i dziś [we wtorek - red] zaczną przenosić się do swoich garnizonów wojskowych".

REKLAMA

Rosja nie podała jednak, ile dokładnie jednostek ma zostać wycofanych. Przypomnijmy, że przy granicy z Ukrainą zgromadzono do tej pory około 130 tys. żołnierzy.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraina. Przybywa rad, "co spakować w razie inwazji". Uciekają milionerzy

NATO: Nie ma żadnych oznak deeskalacji, wręcz przeciwnie

USA i NATO podkreślają, że te zapewnienia trzeba traktować się z pewną ostrożnością. - Są sygnały z Moskwy o chęci kontynuowania rozmów dyplomatycznych, co daje powody do ostrożnego optymizmu. Na razie jednak nie widzieliśmy żadnych oznak deeskalacji w regionie. Rosja zgromadziła siły bojowe, największe od zakończenia zimnej wojny. Wszystko jest przygotowane do nowego ataku. Sojusznicy w NATO jasno podkreślili, że jakakolwiek nowa inwazja na Ukrainę będzie Rosję drogo kosztować - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jak podkreślił, ruchy wojsk nie oznaczają jeszcze deeskalacji, a do zmniejszenia napięcia potrzebne jest wycofanie znacznej liczby żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Wspomniał też o pozorowanych działaniach Rosji z przeszłości, kiedy wycofywała część pododdziałów, ale zostawiła ciężki sprzęt. To, co pozwalało jej później natychmiast przerzucać żołnierzy z powrotem i stwarzać zagrożenie dla Ukrainy. Na razie - jak mówił szef NATO - sytuacja na Wschodzie jest napięta. - Nie ma żadnych oznak deeskalacji, wręcz przeciwnie, widzimy coraz większą koncentrację wojsk, sprzętu, rakiet, co umożliwia Rosji przeprowadzenie ataku na Ukrainę niemal bez uprzedzenia - powiedział.

Jens Stoltenberg dodał, że w reakcji na agresywne działania Moskwy sojusznicy rozważają dalsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Powiedział również, że Zachód systematycznie ujawniał plany Rosji, groźby i przykłady dezinformacji, by utrudnić jej przeprowadzenie agresywnych działań.

Ambasador Rosji przy UE: "Nie zaatakujemy Ukrainy". Ale mówi o kontrataku

Ukraina: Jeśli zobaczymy wycofanie wojsk, uwierzymy w deeskalację

Podobnego zdania jest Julianne Smith, ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy NATO, która zapowiedziała weryfikację doniesień z Moskwy. - Rosja twierdzi, że zmierza w stronę pewnego rodzaju deeskalacji. Monitorujemy sytuację. Musimy to zweryfikować. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rosja mówiła to samo, a po naszej weryfikacji okazało się, że nie było żadnego potwierdzenia dotyczącego wycofania wojsk. Od tego czasu widzimy jak rosyjskie siły przemieszczają się w przeciwnym kierunku - stwierdziła.

W zapewnienia Moskwy nie wierzy także Ukraina. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych, powiedział, że Kijów tylko wtedy uwierzy, że Rosja zmierza do deeskalacji sytuacji, jeśli zobaczy na własne oczy wycofanie rosyjskich wojsk. - Jeśli zobaczymy wycofanie wojsk, uwierzymy w deeskalację - powiedział.

Również Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, wskazał na konieczność weryfikacji rosyjskich informacji o wycofywaniu wojsk rosyjskich zgromadzonych wokół granic z Ukrainą. "Rosja ogłasza wycofywanie wojsk rozlokowanych w ostatnich miesiącach wokół Ukrainy. Takie zapowiedzi muszą być konfrontowane z rzeczywistością. Zachód musi śledzić realne działania w terenie" - napisał na Twitterze. "Kreml ma duże doświadczenie w tworzeniu fałszywych obrazów własnych działań" - dodał.

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują sporą aktywność wojsk

Tymczasem, jak podaje Reuters, firma Maxar Technologies, która od tygodni śledzi nagromadzenie sił rosyjskich, poinformowała we wtorek, że zdjęcia zrobione w niedzielę i poniedziałek uchwyciły sporą aktywność wojsk na Białorusi, zaanektowanym Krymie i zachodniej Rosji. Firma zwróciła uwagę na pojawienie się nowego sprzętu w wysuniętych lokalizacjach, chodzi m.in. o myśliwce.

W środę w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. Zwiększona koncentracja rosyjskich sił i groźba kolejnej inwazji na Ukrainę będą głównymi tematami rozmów.

Andrzej Duda po posiedzeniu ws. Ukrainy: Obywatele mogą czuć się bezpiecznie