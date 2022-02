Putin spotkał się z Scholzem. Wyraził "gotowość do dalszej współpracy". "Rosja nie chce wojny"

Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Po spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa. Rosyjski polityk podkreślał, że rozmawiali m.in. na tematy dotyczące energetyki. - Szczególne miejsce w relacjach ekonomicznych dwustronnych zajmuje energetyka. (...) Zarówno konsumenci niemieccy, jak i inni bez żadnych problemów dostają rosyjski gaz - powiedział.

Władimir Putin stwierdził również, że Nord Stream 2 to "jeden z największych projektów w Europie, który ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie i wpłynąć na rozwiązywanie ekonomicznych i ekologicznych zadań". - Ten projekt ma charakter czysto ekonomiczny i żadnej polityki, a także barwy politycznej w niej nie ma. Chciałbym także zaznaczyć, że jesteśmy gotowi do kontynuowania dostaw gazu przez Ukrainę - zapewniał.

"Mówimy tutaj o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego"

- Mówiliśmy także o zobowiązaniach dot. niedopuszczenia do dalszego rozszerzenia NATO na wschód. (...) Rosja nie może zamykać oczu na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone i NATO na swoją korzyść traktują zasadę równego i niepodzielnego bezpieczeństwa, która została zapisana w wielu dokumentach ogólnoeuropejskich - powiedział Putin. - Jeśli chodzi o sytuację Rosji, mówimy tutaj o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego, w związku z tym odnosimy się do zobowiązań prawnych w oparciu o projekty, które zostały przez nas przedstawione. Dokumenty, które dostaliśmy od USA i członków NATO w ramach odpowiedzi na naszą propozycję gwarancji bezpieczeństwa, nie odpowiadają na oczekiwania rosyjskie- dodał, podkreślając, że "pewne kwestie" Rosja jest w stanie omawiać.

Rosyjski prezydent odniósł się także do działań Ukrainy, twierdząc, że jej władze nie chcą wprowadzić porozumień z 2015 roku, "w takich podstawowych kwestiach jak reforma konstytucyjna, wybory lokalne, aspekty prawne specjalnego statusu Donbasu". - Oprócz tego ignorowane są możliwości pokojowego przywrócenia integracji terytorialnej kraju w ramach bezpośredniego dialogu z Donieckiem i Ługańskiem. Na Ukrainie w sposób masowy i systematyczny następuje naruszenie praw człowieka na poziomie ustawodawczym, dyskryminowani są rosyjskojęzyczni obywatele - stwierdził.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Putin podkreślił, że Rosja powinna zrobić wszystko, co możliwe, aby rozwiązać problemy Donbasu. - Liczy więc, że nasi partnerzy w Europie i za oceanem wywrą wpływ na obecne władze Kijowa i to rozwiązanie uda się znaleźć - powiedział.

"Zaprosiliśmy Rosję do kolejnych rozmów"

Olaf Scholz z kolei podkreślił, że Niemcy i Rosja są państwami "splecionymi historycznie". Jak dodał, "filarem ich stosunków jest dialog". - Zgromadzenie wojsk przy granicy z Ukrainą zajęło sporą część naszych rozmów. (...) W tym kontekście nie możemy nie podkreślać swojego niepokoju nagromadzeniem wojsk, ponieważ nie widzimy żadnej rozsądnej przyczyny takiego działania. Ważne, żeby w Europie nie wybuchła kolejna wojna - stwierdził niemiecki kanclerz, zaznaczając, że ma nadzieję na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu.

- Zaprosiliśmy Rosję do kolejnych rozmów z NATO - dodał Scholz.