Ukraina. Duma apeluje do Putina o uznanie niepodległości Doniecka i Ługańska

Niższa izba rosyjskiego parlamentu, Rosyjska Duma Państwowa, zaapelowała we wtorek do Władimira Putina o uznanie niepodległości obwodów we wschodniej Ukrainie. Zdaniem przewodniczącego izby "stworzy to podstawy do zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony mieszkańcom republik przed zagrożeniami zewnętrznymi". Szef ukraińskiego MSZ uważa, że byłoby to złamanie mińskich uzgodnień pokojowych.

5 Sergei Savostyanov / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl