Zbigniew Rau po spotkaniu z Ławrowem: Sytuacja wokół Ukrainy pozostaje napięta i grozi dalszą eskalacją

- Nasze stanowisko jest takie, że jednym z głównych wyzwań OBWE jest osiągnięcie jednolitego zrozumienia podstawowej zasady bezpieczeństwa - powiedział Siergiej Ławrow po spotkaniu ze Zbigniewem Rauem. Szef polskiego MSZ przyleciał we wtorek do Moskwy jako przewodniczący OBWE.

REKLAMA

Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył

Zbigniew Rau po spotkaniu z Ławrowem: Sytuacja wokół Ukrainy pozostaje napięta

Ławrow podkreślił, że Rosja jest gotowa "do współpracy z przewodnictwem OBWE" w różnych sferach polityki. Ławrow relacjonował, że rozmawiał z Rauem o "kryzysie ukraińskim".

- Potwierdziliśmy brak alternatywy dla konsekwentnego wypełnienia postanowień mińskich. Uważamy, że obecne przewodnictwo OBWE będzie miało swój wpływ na osiągnięcie działań w tym kierunku - stwierdził. Dodał, że "najważniejsze jest zagwarantowanie dialogu Doniecka, Kijowa i Ługańska".

USA oferuje Ukrainie pożyczkę w wysokości do miliarda dolarów

Więcej wiadomości o sytuacji Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Szef polskiej dyplomacji stwierdził natomiast, że "europejskie bezpieczeństwo jest w głębokim kryzysie". - Sytuacja wokół Ukrainy pozostaje napięta i grozi dalszą eskalacją. Polskie przewodnictwo w OBWE podejmuje wszelkie działania, by jej zapobiec. W tym duchu zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. Przedstawiłem panu Ławrowowi logikę tego projektu - powiedział Zbigniew Rau. - Jego celem jest redukcja ryzyka konfrontacji i wzmocnienie bezpieczeństwa, i stabilności na obszarze OBWE. Oczekujemy, że ta inicjatywa pozwoli na lepsze zrozumienie stanowisk wszystkich państw - dodał.

Dodał, że potrzebna jest "nieformalna platforma do otwartej dyskusji".

Sergiej Ławrow: Ćwiczenia są realizowane niezależnie od terroryzmu informacyjnego

- Jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest dyplomacja - podkreślił minister spraw zagranicznych. - Chcę podkreślić z całą mocą, że zamierzamy kontynuować nasze wysiłki, mające na celu doprowadzenie do jak najszybszej i pokojowej deeskalacji. Nie mamy jednak złudzeń, że dotrzymanie podjętych zobowiązań i trwałe zakończenie tego kryzysu będzie wymagało przywrócenia do rozmów ducha kompromisu, woli politycznej i zaangażowania wszystkich stron - stwierdził.

Małopolska przygotowuje się do przyjęcia 150 tys. uchodźców z Ukrainy

Ławrow był pytany z kolei o wojska zgromadzone przy granicy z Ukrainą. - Chcę podkreślić, że te ćwiczenia są realizowane na terenie Rosji. Rozpoczęły się, są realizowane i kończą się tak, jak to zostało zaplanowane. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Gdy chodzi o ćwiczenia na zachodzie kraju, także ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, są one realizowane zgodnie z grafikiem. To wszystko jest realizowane niezależnie od tego, co kto myśli, kto jak histeryzuje. Niezależnie od tego, jaki terroryzm informacyjny jest realizowany - powiedział rosyjski polityk.